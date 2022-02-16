Мэр Вадим Кстенин: «Строительство школ и детских садов в Воронеже должно успевать за жильем»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В мэрии Воронежа под председательством главы города Вадима Кстенина прошло совещание, на котором речь шла о строительстве школ и детских садов в активно развивающихся микрорайонах. Причем, касалось это не только территорий, где возводят новостройки, но и уже освоенных.

В мероприятии приняли участие вице-мэры по городскому хозяйству и стратегическому планированию, экономике и финансам Юрий Тимофеев, по городскому планированию Сергей Петрин, и. о. вице-мэра по градостроительству Александр Головацкий, а также руководители профильных управлений.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Ситуация со строительством новых школ или детских садов в Воронеже в последние годы кардинально изменилась в лучшую сторону. Если еще десять лет назад открытие нового соцобъекта воспринималось как событие неординарное, то теперь оно скорее стало еще одной возможностью устроить торжество. Ведь ежегодно в городе вводится в эксплуатацию сразу несколько объектов. И это – в порядке вещей.

Как отметили в мэрии, год от года темпы социального строительства не снижаются. Этому многом помогает активное участие Воронежа в реализации национальных проектов и региональных программ. Например, в промежуточном итоге с 2018 по 2021 построено 23 объекта: 4 школы, 8 детских садов, 10 пристроек и первое за многие десятилетия учреждение дополнительного образования.

Что касается планов, то в настоящее время ведется строительство мега-школы на 2860 мест и школы для микрорайона «Процессор» на 1500 мест. Не забывают власти и о расширении образовательных учреждений. Пристройки появятся к школе №77 на 370 мест и детскому саду в Репном на 280 мест.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

По словам главы города, снижать темпы власти не планируют. Наоборот, необходимо продумать ситуацию на несколько лет вперед, поскольку Воронеж бурно развивается.

– Сейчас мы вышли на такие темпы строительства объектов образования, что в отдельных микрорайонах школы и детские сады стали появляться вместе с жильем. Мы должны сделать так, чтобы в ближайшие годы это происходило на всех значимых территориях перспективного развития. Мы не можем жить одним днем и действовать в пожарном режиме, следует сейчас проанализировать все участки, где планируется серьезная застройка. Нужно оценить не только потребность в развитии транспортной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, но и период, когда на них должны быть введены в строй объекты социальной сферы, – отметил мэр Вадим Кстенин.

По мнению главы Воронежа, этот подход важный. Но должен касаться не только территорий, где ведется новое масштабное жилищное строительство. Следует участь и проекты развития уже застроенных территорий, где есть потребность. Решения по таким проектам приняты в отношении 26 территорий, по 14 уже заключены договоры с застройщиками. На малых и средних по размеру площадках, где невозможно выделить землю под отдельно стоящие соцобъекты, необходимо расширение существующих школ и детсадов. А вот на крупных территориях обязательно надо возводить новые учреждения.

– Мы знаем, что будут интенсивно развиваться кварталы по Ленинградской, понимаем темпы возведения жилья, периоды, когда в квартиры начнут въезжать люди, значит в 2024 году там должна уже строится школа, – подчеркнул мэр, а также дал указание руководителю управлению образования. – Вы должны выступить локомотивом по строительству пристроек и развитию территорий существующих школ и детсадов, проанализировать и существующую, и перспективную потребность в увеличении мощностей учреждений, выстроить приоритетность объектов и очередность их появления.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В городской администрации планируют силами профильных структурных подразделений разработать комплексную программу. Для этого создадут межведомственную комиссию, которую возглавит Вадим Кстенин. В программу включат расширение сети соцобъектов, в том числе образовательных наряду с пространственным развитием Воронежа.

– В разработку должны быть вовлечены специалисты все необходимых нам управлений администрации. Летом этого года мы должны получить реализуемый документ, который на несколько лет вперед определит этапность строительства социальной инфраструктуры. У вас должно быть четкое понимание всех действий – от планировки территории и формирования земельных участков до разработки проектно-сметной документации и собственно строительства. Нам предстоит очень много проектировать сейчас, чтобы быть готовыми быстро с полными пакетами документов входить в заявочные кампании на получение из вышестоящих бюджетов финансирования для соцсферы Воронежа, – подытожил мэр Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова