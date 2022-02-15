В Воронеже зоологи, охотники и экологи обсудили проблему засилия ворон и бродячих собак

Фото Юрия Черненко

14 февраля в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области прошло обсуждение инициативы Воронежского стрелкового клуба о включении вороны, грача и бродячих собак в перечень охотресурсов и разрешения их отстрела с целью регулирования численности.

По словам представителей воронежского охотсообщества, рост численности этих животных привел к тому, что собаки, вороны и грачи стали настоящим бичом охотничьих угодий, буквально истребляя других представителей фауны. По вине собак, например, в последние годы наблюдается резкое сокращение зайца, перепела и куропатки. А птицы являются природным резервуаром лихорадки Западного Нила, рост которой отмечался в регионе в 2021 году.

В качестве примера решения этой проблемы охотники приводят опыт соседней Липецкой области, где официально разрешен отстрел серой вороны.

ПРИРОДНОЕ РАВНОВЕСИЕ

В департаменте природных ресурсов и экологии с доводами охотников не согласились:

- Представители научного сообщества, входящие в экспертный совет, опровергли доводы о том, что вороны и грачи якобы способствуют распространению инфекционных заболеваний. Ученые заметили, что и от ворон, и от грачей, и даже от бездомных собак есть своя польза, которая выражается в природном равновесии.

В частности, чиновники опасаются, что уничтожение одних представителей фауны приведет к росту численности других, гораздо более опасных. Тех же крыс и больных голубей.

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

«НАДО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНЫ, И ПРОБЛЕМА БУДЕТ РЕШЕНА»

Проблема роста численности серых ворон, действительно, существует. Причем, острее всего она стоит именно в городе (инициатива отстрела, исходящая от стрелкового клуба, напомним, касается территории охотугодий). Птицы облюбовали городские парки и скверы, после кормежки на свалках они прилетают в город и рассаживаются на ночевку на высоких деревьях, справляя естественную нужду прямо на головы отдыхающих, загаживая скамейки и памятники.

По мнению Елены Шерстяных, руководителя Центра охраны животных «Наша природа», причины расселения врановых в городе в обилии легкодоступной пищи на открытых контейнерных площадках, свалках и на пригородном полигоне ТБО.

- А причины существования бродячих собак в лесу - отсутствие контроля за владельцами домашних животных, невозможность привлечения их к ответственности по существующим законам. Без влияния на причины проблем, решить их невозможно, - считает Елена Шерстяных.

Фото Елены Шерстяных

В ОХОТУГОДЬЯ ХЛЫНУТ БРАКОНЬЕРЫ?

Участники встречи также высказали опасение, что разрешение на отстрел ворон в охотугодьях привлечет в них браконьеров:

- Право для неспециалистов отстреливать, бродячих собак и врановых влечет за собой много негативных последствий, - считает Елена Шерстяных. - Для недобросовестных охотников - это возможность находиться в охотугодьях с оружием, то есть браконьерство будет прикрыто законными основаниями. Это делается, чтобы втихоря добыть более ценное животное или опять же пострелять во все, что шевелится. Потому как охота на указанные виды сложна и невыгодна, а выезд в охотуголья требует затрат на бензин, патроны…

СОБАКИ ЗАГОНЯЮТ ДАЖЕ КОСУЛЬ

Вместе с тем проблему засилия бродячими собаками не только городов, но и окрестных лесов сегодня бессмысленно отрицать. Стаи этих зачастую совершенно одичавших псов уничтожают молодняк зайцев, косуль и других животных даже на территории заповедника. Загнанные ими животные выбегают к населенным пунктам и спасаются на частных подворьях.

- Однако эту ситуацию следует рассматривать отдельно от всего и не перемешивать с проблемами города, хотя при создании региональных подзаконных актов, конечно, надо принимать во внимание все случаи влияния в комплексе, - продолжает Елена Шерстяных.

В то же время руководитель департамента Наталья Ветер сообщила, что никто из охотпользователей ни разу не заявлял сотрудникам департамента о том, что на территории угодий появились бродячие собаки, которые причинили какой-либо вред животному миру.

Участники экспертного совета напомнили, что предназначение охотника - не убивать, а оберегать животных, изучать их повадки, наблюдать за изменениями в поведении.

Фото Воронежского стрелкового клуба

«ПОНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ДЕПАРТАМЕНТА НЕТ»

- В нашем клубе состоит много охотников, молодых и опытных, которые видят, что происходит на территории угодий, - говорит руководитель Воронежского стрелкового клуба Альберт Горбачев. – На основании своих наблюдений они делают выводы и сравнивают ситуацию в нашей области с опытом соседних регионов. К сожалению, понимания озвученных нами проблем со стороны департамента нет.

Представители охотсообщества заявили, что не собираются останавливаться на этом и готовят обращения в вышестоящие инстанции.

Ранее к проблеме беспризорных собак обращались и зоозащитники.