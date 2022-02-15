Ледовая арена в Борисоглебске и спорткомплекс с борцовским залом в Воронеже: в регионе продолжается строительство спортивной инфраструктуры

фото: Воронежская областная Дума

Депутаты Воронежской областной Думы в режиме видеоконференцсвязи провели рабочую встречу с представителями областного департамента физической культуры и спорта.

фото: Воронежская областная Дума

Общение состоялось в рамках серии встреч парламентарием с руководителями исполнительных органов государственной власти, которая организована по инициативе председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Основная тема обсуждения — исполнение бюджета региона за 2021 год и перспективы финансирования ключевых направлений в 2022 году.

фото: Воронежская областная Дума

На реализацию областной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году было запланировано более 1 млрд 418 млн рублей, по факту было израсходовано почти на 40 млн меньше. Объясняется это ковидными ограничениями, из-за которых не удалось провести ряд намеченных масштабных мероприятий. При этом знаковое мероприятие в истории воронежского спорта – первенство мира по скалолазанию среди юниоров, в котором приняли участие представители около сорока стран, – все же удалось организовать с соблюдением максимально жестких противоэпидемических мер (в том числе, без присутствия зрителей).

фото: Воронежская областная Дума

Тем не менее, удалось достигнуть целевого показателя, который характеризует состояние развития отрасли: по последним данным, 50% жителей региона систематически занимаются физической культурой и спортом. Доля занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями в Воронежской области также выше среднероссийских и составляет 24%.

Кроме того, еще одним большим достижением является первое место Воронежской области в рейтинге реализации Комплекса ГТО среди всех субъектов РФ.

В целом расходы на развитие физической культуры и массового спорта в регионе были запланированы в 2021 году в объеме почти 268 млн рублей.

За счет еще одной подпрограммы – «Развитие физической культуры, спорта высших достижений и спортивной подготовки в государственных учреждениях» происходило финансирование 19 подведомственных учреждений, 14 их которых – это спортивные школы. На их деятельность было направлено почти 965 млн рублей. Было отмечено, что в спортшколах региона проходят подготовку 9200 спортсменов, а с учетом муниципальных учреждений тренируется существенно больше – почти 50 тысяч человек.

В 2022 году получены средства в объеме 600 млн рублей на строительство 3 крупных объектов, в том числе Ледовой арены в Борисоглебске и спорткомплекса с борцовским залом в областном центре. Всего запланировано возведение 20 объектов капитального строительства на общую сумму 1 млрд 160 млн рублей. К сдаче в 2022 году намечено 10 объектов в 8 муниципальных образованиях региона, в том числе два в Воронеже.

Кроме того, в текущем году в рамках региональной программы капремонта будет обеспечена модернизация 20 объектов областной и муниципальной собственности на сумму 300 млн рублей.

фото: Воронежская областная Дума

В рамках встречи депутаты обсудили с первым заместителем руководителя департамента физической культуры и спорта Олегом Горобием законодательные инициативы, которые направлены на развитие спортивного потенциала Воронежской области во всех видах, улучшение условий и качества жизни спортсменов и тренеров, в том числе молодых, а также специалистов, проживающих в сельской местности.

фото: Воронежская областная Дума

Депутаты также предложили профильному департаменту совместно с другими отраслевыми органами госвласти обратить внимание на возможность более эффективного использования прилегающей территории школы №95 в Коминтерновском районе Воронежа: по словам руководства учебного заведения и родителей учеников, огромная площадка летнего стадиона школы в холодное время года фактически не используется. Парламентарии рекомендовали проанализировать целесообразность возведения здесь физкультурно-спортивного комплекса закрытого типа, либо организации комфортных условий для занятия зимними видами спорта – это было бы удобно как для учащихся, так и для жителей довольно большого микрорайона.