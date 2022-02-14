Эпидемиологи рассказали, грозит ли Воронежу эпидемия лихорадки Западного Нила

Фото Бисенова Геннадия Фото: из архива «КП»

В 2021 году в Воронежской области отмечался резкий рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Это природно-очаговое заболевание, которое распространяют комары. В природе постоянным резервуаром для сохранения вируса являются грызуны и птицы. Заболеваемость лихорадкой имеет сезонность, обычно болезнь регистрируется в теплое время года – с июня по октябрь, что связано с активностью ее переносчиков, комаров.

РЕГИСТРИРУЕТСЯ УЖЕ 12 ЛЕТ

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области «Комсомолке» рассказали, что некогда экзотическая для нашего региона лихорадка Западного Нила впервые была зарегистрирована в Воронеже в 2010 году. С тех пор ежегодно врачи выявляют от одного до 50 случаев болезни.

Довольно высокие показатели по заболеваемости в прошлом году эпидемиологи объясняют особенностями лета. Оно выдалось очень жарким, что способствовало активности комаров. Все 28 воронежцев заразились в пределах региона после отдыха на водоемах и за городом, где их покусали комары. К счастью, болезнь протекала в легкой и средней тяжести форме.

БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ И КОМАРАМИ

В последние годы в нашей области лето становится все более жарким с большим количеством комаров. Не грозит ли эта ситуация дальнейшим ростом заболеваемости, поинтересовались мы у экспертов.

По словам эпидемиологов, для предотвращения этого мрачного сценария ежегодно в области разрабатывают и реализуют комплекс профилактических мер, который включает в себя обработку мест отдыха горожан от комаров, борьбу с грызунами, ликвидацию свалок, обработку от насекомых подвалов жилых домов. А вот прививок от болезни, увы, нет.

Кроме того, ученые следят за циркуляцией вируса в дикой природе – среди грызунов и птиц. И констатируют, что возбудитель по-прежнему сохраняется.

- С целью изучения численности популяции переносчиков, определения уровня их инфицирования проводится учет численности и сбор биологического материала с последующей видовой диагностикой, - сообщили «Комсомсолке» в управлении Роспотребнадзора по области.

В ведомстве отмечают, что прогноз на предстоящий теплый сезон будет зависеть от погодных условий и эффективности мер профилактики. Скорее всего, единичных случаев заболевания лихарадкой Западного Нила воронежцам не избежать. Поэтому, отправляясь на отдых, не забывайте пользоваться репеллентами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владельцы оружия просят разрешить отстрел ворон

Эта мера, по мнению охотников, позволит улучшить эпидобстановку

А тем временем Воронежский стрелковый клуб выступил с инициативой внести серую ворону и грача в перечень охотничьих ресурсов и разрешить ее отстрел с целью регулирования численности.

обращения приводят в пример опыт соседней Липецкой области, где ворона официально разрешена к добыче в качестве охотресурса без ограничений в качестве действенного инструмента борьбы с распространением лихорадки Западного Нила.