Воронежский губернатор рассказал, как продвигается строительство хирургического корпуса онкодиспансера

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронеже продолжается строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Идет активная фаза отделочных работ. Уже почти завершили работы по вентиляции и сантехнике, на финише – парковка. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 14 февраля.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

- Держу на контроле строительство столь важного для региона объекта — хирургического корпуса воронежского онкодиспансера, - рассказал глава региона. - Начался монтаж навеса перехода из хирургического корпуса в радиологию онкодиспансера, переход в первый лечебный корпус уже возведен.

Губернатор напомнил, что в проект входят 10-этажный хирургический корпус на 14 операционных залов, 4-уровневая подземная автостоянка и инженерные сооружения.

Строительство хирургического корпуса началось в 2020 году по инициативе Александра Гусева в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Глава региона лично контролирует ход работ. На возведении корпуса уже направили 6 млрд рублей. В 2022 году предусмотрено еще 900 млн, которые выделит федеральный центр. Работы идут ускоренными темпами. Завершить строительство планируют к началу 2023 года. Открытие корпуса повысит эффективность лечения пациентов со злокачественными новообразованиями.

Евгения Полухина