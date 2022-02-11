Рост цен и индексация соцвыплат: экономические новости недели для воронежцев

Маткапитал проиндексировали на 8,4% Фото: Анастасия Осипова

На сколько увеличился маткапитал и социальные выплаты? Какие вакансии в феврале стали самыми высокооплачиваемыми? За сколько миллионов продают коттедж в древнеримском стиле? Сколько средств выделили на замену лифтов? «Комсомолка» подготовила ответы на эти и другие вопросы в подборке ключевых экономических событий, произошедших с 6 по 12 февраля.

Японская пагода за 20 млн рублей

На сайте недвижимости появилось объявление о продаже дома с необычным для Воронежа архитектурным решением. Фактически по стилю это японская пагода. Она расположена в Советском районе (улица Промышленная, 14). Продавец просит за нестандартное здание 20 млн рублей.

Дом площадью 540 кв. метров. На первом этаже комнаты, винтовая лестница ведет на цокольный этаж. Наверху находится мансарда. На фасаде пагоды выделяются колонны и декоративные элементы с освещением. Вокруг дома - фруктовый сад. Оборудовано место для стоянки десяти машин.

Коттедж за 50 млн

На прошедшей неделе было и еще одно интересное объявление на сайте недвижимости. На продажу выставили коттедж в древнеримском стиле за 50 млн рублей. Здание расположено в Советском районе на участке в семь соток. Площадь самого коттеджа 341 кв. м. В доме есть спортзал, бассейн с водопадом, джакузи, камин и терраса. Во дворе также бассейн, баня и зона для барбекю.

Самая дорогая вакансия

В феврале, по данным одного из рекрутинговых агентств, самым высокооплачиваемым предложением стала вакансия в сфере IT. Ведущему программисту работодатель готов платить от 180 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в ТОП-5 вошли вакансии управляющего рестораном (от 150 тысяч рублей в месяц), менеджера по развитию продаж в национальных сетях (от 115 тысяч), регионального менеджера по поиску помещений (от 100 тысяч) и руководителя группы подбора персонала (также от 100 тысяч).

Тариф на проезд может вырасти

Воронежские перевозчики подали в региональный департамент регулирования тарифов документы, которые обосновывают повышение платы за проезд в общественном транспорте. По словам председателя совета руководителей автотранспортных предприятий Дмитрия Крутских, каждое предприятие представило свою цену. Максимальная - 35 рублей. Такой тариф просят установить перевозчики, которые эксплуатируют автобусы большой вместимости. У них самые высокие расходы. У предприятий со смешанным составом запросы колеблются от 27 до 30 рублей. У тех, кто использует малый класс, - от 25 до 27.

Необходимость повышения объясняют ростом цен на топливо, запчасти, а также дефицитом водителей.

В жилых домах заменят лифты

Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов сообщил о планах по замене лифтов в 2022 году. В общей сложности работы планируют провести в 71 доме: 68 из них - в Воронеже и три - в Нововоронеже. В целом установят 205 новых лифтов. Общая стоимость работ составит 436,5 млн рублей.

Общая стоимость работ составит 436,5 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соцподдержку проиндексировали

В региональном Пенсионном фонде рассказали, насколько в феврале выросли социальные выплаты. Индексация составила 8,4%.

Так, материнский капитал на первого ребенка стал больше на 40 646 рублей и составил 524 527,9 рубля. Такую же сумму получат семьи с двумя детьми, если второй был рожден или усыновлен до 2020 года.

Материнский капитал на второго и последующих детей увеличился на 13 066 рублей и составил 693 144,1 рубля. Родители, которые уже получили капитал на первого ребенка, а затем родили еще одного, получат 168 616,2 рубля.

Ежемесячную выплату (ЕДВ) также увеличили на 8,4%. Ее получают 269 687 жителей региона. Это инвалиды, ветераны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также другие категории федеральных льготников.

Индексации подлежат меры соцподдержки, которые оказывает ПФР. Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, ухаживающим за ребенком до полутора лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении, компенсации и другие выплаты людям, которые подверглись радиации, и так далее.

Кроме того, на 8,4% стало больше пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Размер выплаты с этого месяца составляет 6 964,68 рубля.

Выросли цены

Аналитики Воронежстата рассказали, насколько в январе выросли цены по сравнению с декабрем 2021 года. Так, продовольственные товары подорожали на 1,4%.

Больше стали стоить говядина, мясные консервы, мороженая рыба, сыры, шоколад, черный перец, овощи, яблоки, груши, бананы, виноград. Рост составил от 3,1% до 21,5%.

Подешевели свинина, куры, яйца, карамель, натуральный кофе, хлопья из злаков и апельсины. Цены изменились на 3,1 - 8,5%.

Продукты подорожали на 1,4% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Непродовольственные товары подорожали на 0,9%. Чистящие и моющие средства, туалетное мыло, шампуни, зубные пасты, детские матрасы, сковороды и дрова стали дороже на 5,1 - 9,9%.

Снизились цены на гели для душа, влажные салфетки, электропылесосы, обрезные доски, древесностружечные плиты и газовое моторное топливо - на 2,5 - 5,7%. Стоимость медицинских товаров увеличилась на 1,4 - 3%.

Сгорел ресторан

В ночь на 11 февраля на проспекте Патриотов сгорел ресторан «Бахор». Огонь тушили восемь пожарных машин. Пламя повредило подсобное помещение на площади 50 кв. м. По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, пострадавших нет. Причины возгорания сейчас выясняют.