В Воронеже ликвидировали подпольную мастерскую по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов

Фото пресс-службы УФСБ по Воронежской области

Федеральная служба безопасности совместно с полицией арестовала 87 жителей из 20 регионов России по подозрению в модернизации оружия и изготовления боеприпасов для их сбыта. В общей сложности 26 подпольных мастерских обнаружили в январе-феврале этого года в Москве и Московской области, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия), Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.

Фото пресс-службы УФСБ по Воронежской области

В ходе операции изъяли из оборота арсенал из 274 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета («MG-42», «ДП-27», «РПК»), 18 автоматов («АК-103», «АК-105», «АКМ», «АКС-74У»), шесть пистолетов-пулеметов («Thompson», «VZ-26», «SA-26», «ППС», «Г1ПШ»), 127 пистолетов и револьверов («Glock-17», «Beretta», «Luger», «Colt-1911», «Desert Eagle», «Browning», «Walther», «АПС», «6-П-9», «Коровина», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Страж», «Сталкер», «Buldog», «Smith&Wesson», «Наган»), 119 винтовок и карабинов («Mauser», «ВепаШе», «Slb2000», «CZ MALLARD», «ВСС-Винторез», «Вал», «СКС», «Сайга», «Вепрь», «Мосина», «Тигр», «СВТ-ВПО», «ТОЗ-8», «ТОЗ», «CZ», «Mauser»), свыше 17 кг взрывчатых веществ, 11 электродетонаторов, 176 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «М-32», «М-43»), более 27000 патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия, а также 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра.

- В нашем регионе ликвидировали одну оружейную мастерскую, - прокомментировала официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая. - Изъято 175 патронов, револьвер с признаками переделки, две винтовки, две основных части (стволы автомата Калашникова калибра 7.62мм ), а также специализированный инструмент.

Фото пресс-службы УФСБ по Воронежской области

Работа по выявлению сети подпольных мастерских продолжается.