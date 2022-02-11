На воронежском доме с падающими балконами демонтируют оставшиеся плиты

Фото пресс-центра ЖКХ

Государственная жилищная инспекция Воронежской области провела поверку по факту обрушения двух балконов с дома №18 по улице Пушкинской. Напомним, ЧП произошло 8 ноября ночью, а затем вечером.

В ходе проверки инспектор ГЖИ провел визуальный осмотр балконных плит и их опорных конструкций, при этом выявил многочисленные сквозные разрушения бетонного слоя с оголением стальных прутьев и их сильную коррозию. По мнению специалиста, малейшая нагрузка га плиту может привести к падению балкона и разрушению оставшихся выступающих конструкций фасада.

В связи с этим ведомство выдало УК Ленинского района предписание обеспечить с 10 февраля безопасные условия для проживания жителей «сталинки» и передвижения пешеходов, вплоть до демонтажа аварийных балконов. Кроме того УК в дальнейшем будет обязана восстановить штукатурный слой фасада дома в местах разрушений: слабо закрепленную штукатурку отбить и оштукатурить оголившуюся кирпичную кладку.

Комментируя решение жилинспекции, в УК «Ленинского района» отметили, что их представитель в проверке ведомства не участвовал, но в любом случае компания будет просить ГЖИ дождаться выводов эксперта, который оценит состояние балконов, а также возможность их восстановления в ходе капремонта:

- Считаем необходимым отметить, что ряд собственников уже обратились к нам с просьбой сохранить балконные конструкции. Согласно действующему жилищному законодательству именно собственники помещений в МКД принимают решение в отношении принадлежащего им общедомового имущества.

Что касается мероприятий по демонтажу, это довольно дорогостоящая процедура. Расходы на нее не предусмотрены в строке «содержание и текущий ремонт общедомового имущества», которую ежемесячно собирают собственники МКД. Напомним, это чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Кроме того, для проведения демонтажа необходимо разрешение городских служб и дорожной инспекции в связи с необходимостью перекрывать проезд по ул. Пушкинская на участке у дома № 18.