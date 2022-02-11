Воронежский губернатор: «Мы должны возобновить систему детского футбола»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Российский футбольный союз поможет Воронежской области создать спортивный резерв. Особое внимание уделят подготовке юных футболистов, а также развитию массового спорта. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством области, РФС, Министерством спорта и федерацией футбола региона губернатор Александр Гусев подписал в Москве в четверг, 10 февраля.

В России реализуются общенациональная Стратегия развития футбола до 2030, а также федеральный проект «Спорт – норма жизни». Соглашение позволит Воронежской области добиться больших результатов в этих направлениях.

фото: архив КП

Сейчас в нашем регионе футболом занимаются около 44,7 тыс. человек в возрасте от 5 до 79 лет. В 38 спортивных школах открыты секции по этому виду спорта. Только в академии ФК «Факел» имени Проскурина занимаются 10 команд, в том числе одна команда девочек. В Воронежской академии «Динамо» имени Льва Яшина – более 100 детей. Сотрудничество с РФС позволит увеличить число юных спортсменов.

— Мы надеемся на то, что футбол будет развиваться не только в профессиональном звене, где наши команды выступают неплохо. Самое главное, будет создана основа для наших детей — мальчиков и девочек, - рассказал губернатор Александр Гусев. - Соглашение является не просто рамочным — оно содержит шаги по взаимодействию всех сторон, акцентированные на результат, есть показатели, которые мы должны достигнуть. Если обобщить, то в результате нашего общего взаимодействия мы должны прирасти по всем показателям на 30% относительно тех, которые есть сейчас. Наиболее важная сфера соглашения — детский футбол. Он начинается в спортивных школах и общеобразовательных заведениях. Мы должны возобновить систему детского футбола, поскольку все растет отсюда — мастерство рождается тут, а затем оно совершенствуется.

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что РФС будет регулярно оказывать финансовую и методическую поддержку ведущим футбольным школам региона. Они получат статус «Детского футбольного центра».

- Академия футбольного клуба «Факел» уже получила финансирование от РФС. Она примет участие в стартующем в мае турнире Межрегиональной Юношеской футбольной лиги в Центральном федеральном округе. Это позволит воспитанникам академии получать регулярную высококонкурентную практику с ребятами из соседних регионов, - добавил Александр Дюков. - Отдельно отмечу важность развития женского футбола. В Воронежской области этот вид спорта имеет богатые традиции - местный клуб «Энергия» был самым титулованным участником Чемпионатов России. Сейчас регион ведет работу по возрождению воронежского женского футбола, в Первой лиге выступает женский футбольный клуб «Факел».

Кроме того, Воронежская область вошла в число приоритетных регионов для реализации проекта «Футбол в школе» в 2022 году. Планируется, что среди учеников общеобразовательных школ будут проводить регулярные соревнования. В некоторых школах появится третий урок физкультуры.

Евгения Полухина