Игорь Артамонов инициировал выделение средств на досрочный капремонт многоквартирных домов

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов внес предложение в областной парламент о выделении дополнительных средств из регионального бюджета на капитальный ремонт 50 многоквартирных домов, техническое и внешнее состояние которых требует проведения работ в первоочередном порядке. На эти цели требуется 350 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного совета депутатов, сегодня инициативу руководителя региона поддержал комитет по экономике. Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента.

В прошлом году за счёт средств областного бюджета в качестве пилотного проекта ФКР Липецкой области провёл обследование технического состояния 363 многоквартирных домов. По результатам был определён жилфонд, который находится в критическом состоянии, его износ достигает порядка 60%. Работы по капитальному ремонту в данных домах необходимо провести в ближайшее время, это позволит избежать их перехода в статус аварийных, а также будет способствовать экономии 8,6 млрд рублей, требуемых на расселение жильцов.

«Обеспечение жителей региона достойными условиями проживания – одна из приоритетных социально значимых задач. Мы планируем работать в этом направлении, обязательно учитывая мнения и предложения собственников», – подчеркнул руководитель Липецкой области.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в период 2014-2021 годов в Липецкой области выполнено 5707 видов работ в 1530 многоквартирных домах. Условия проживания улучшили 15100 семей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.