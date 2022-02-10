Последние новости Воронежа на 10 февраля 2022 года: скандал в школе, повышение стоимости проезда, кража 4,5 млн

Стоимость проезда в автобусах большой вместимости может увеличиться до 35 рублей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Школа №103 Воронежа оказалась в центре скандала. Он разгорелся после урока родного языка в 4 классе, на котором учительница вместо темы «Язык языку весть подает» почему-то решила прочитать лекцию о разводах. Кто-то из детей снял видео, на нем слышно, как педагог рассказывает младшеклассникам о полных и неполных семьях, о хорошем и правильном воспитании в первых и ущербном во вторых. Родители выложили запись в Сеть, где сразу же началось бурное обсуждение поведения учителя. Одни осудили поступок 25-летней Дарьи Т., другие, наоборот, поддержали ее. Городское управление образования планировало начать проверку, однако педагог написала заявление об уходе. Подробности истории - по ссылке.

Воронежские перевозчики просят чиновников увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующие документы они направили в региональный департамент регулирования тарифов. Каждое транспортное предприятие обосновало свою цену. Перевозчики, которые эксплуатируют автобусы большой вместимости, настаивают на 35 рублях за поездку. У предприятий со смешанным составом запросы колеблются от 27 до 30 рублей. У тех, кто использует малый класс, - от 25-27 рублей. Ориентировочно цена может вырасти уже в июне-августе.

В воронежском торговом центре «Северный» произошла крупная кража. Преступники подождали закрытия ателье, которое находится в ТЦ. К замку подобрали ключ и зашли в помещение. Ателье потребовалось ворам, так как в нем располагалась задняя часть банкомата. Преступники завесили окна джинсами, спокойно вскрыли терминал и вынесли 4,5 миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Преступников сейчас разыскивают.

В Воронеже в ближайшее время откроются еще три центра экспресс-диагностики при подозрении на ковид. Первый оборудуют в Воронежском областном центре социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий (Хользунова, 118). Второй - в культурно-досуговом центре «Шинник» (Ростовская, 39). Третий - детской школе искусств №9 (Баррикадная, 9а). О том, где еще в Воронеже пройти экспресс-тестирование на коронавирус, читайте в нашем материале.