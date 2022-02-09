«Я не могу так работать»: директор рассказал о воронежской учительнице, которая провела урок о разводах

Школа, в которой разгорелся скандал Фото: Ирина ШАБАНОВА

Из школы № 103 в микрорайоне Шилово выбежали две старшеклассницы. Видимо, пока дистанционка, приходили на индивидуальные занятия, сдавали что-то. Завидев идущую к ним навстречу учительницу, наверное, классную руководительницу, кинулись к ней, обняли с разбега и быстро-быстро затараторили: «Мы сдали, мы сдали!» Педагог в свою очередь обняла их и начала хвалить. Видно, что радуется она искренне вместе с ними, и для нее все их победы не кажутся маленькими, они, наоборот, большие и даже грандиозные…

ВМЕСТО «ЯЗЫК ЯЗЫКУ ВЕСТЬ ПОДАЕТ» ТЕМА РАЗВОДОВ

И не верится, что эта новая современная школа с учителями и учениками вдруг оказалась в центре скандала. А разгорелся он в социальных сетях после урока родного языка в 4 классе. Классная руководительница днем ранее вместо темы «Язык языку весть подает» почему-то решила прочитать ребятам лекцию о разводах. Кто-то из детей снял несколько минут видео, на котором педагог рассказывает младшеклассникам о полных и неполных семьях, о хорошем и правильном воспитании в первых и ущербном во вторых.

Родители выложили его в соцсети и тут началось… Впрочем, в комментариях к посту мнения воронежцев разделились. Одни порицали поступок 25-летней учительницы Дарьи Т., другие, наоборот, писали, что педагог права и нет смысла скрывать правду от детей. На фоне поднявшегося шума учительница написала заявление об уходе и спустя некоторое время извинилась перед родителями.

Спрашиваю об инциденте прохожих возле школы. Никто о нем не слышал. Да и мало их тут сегодня – коронавирус заставил сидеть по домам. Учатся только дети 1-4 классов. Останавливаю девочку, видно забежала сдать реферат и спешит домой. Осторожно спрашиваю о скандале. Удивленно смотрит на меня: нет, не слышала и не видела. С малышами идут две бабушки: тоже не в курсе произошедшего. Вахтеры и те не в курсе, что в соцсетях полным ходом обсуждают поступок учительницы начальных классов.

– Да, она неожиданно уволилась сегодня, но по какой причине – не знаем, – говорит женщина. Сообщает о моем визите директору и меня провожают к нему в кабинет.

Во дворе сейчас тихо, дети 5-11 классов на дистанционке Фото: Ирина ШАБАНОВА

ОБЪЯСНИТЬ СВОЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ОНА НЕ СМОГЛА

Мнение педагогов тоже разделились. С одной стороны, безусловно, это поступок недопустим для учителя, но с другой стороны так школа теряет квалифицированные кадры. Директор Владимир Ищук так высказался о ситуации:

– Я знал о ситуации еще рано утром. Пригласил Дарью Николаевну в кабинет и поговорил. Она подтвердила, что на видео ее голос, но объяснить свою эмоциональность не смогла или не захотела. Она имеет на это право. Что касается видеозаписи, то там не было названо каких-либо фамилий, и рассказ не был адресован кому-то конкретно. В этом плане, на мой взгляд, ничего противоправного учитель своей речью не совершила. Как директор, я вам могу сказать, что она нарушила две вещи. Во-первых, она ушла от темы урока по предмету родной язык. А вот каким образом она подошла к теме семейных отношений, в частности, разводов, она не объяснила. Во-вторых, нарушила этическую сторону. У нас есть кодекс профессиональной этики учителя, про который не надо забывать, – пояснил Владимир Владимирович.

Директор также рассказал, что попросил педагога написать объяснительную записку, предупредил, что будет проведена служебная проверка. Она согласилась, пошла в класс, а спустя несколько часов пришла с заявлением об увольнении, уточнив только: «Я не могу так работать!».

– Возможно, что на ее месте я бы сделал то же самое, потому что в таком эмоциональном состоянии работать будет сложно. Это ее решение даже при нехватке кадров, на мой взгляд, верное. Она признала, что эту тему не надо было поднимать, но от этого не легче, – заключил директор Владимир Ищук.

РОДИТЕЛИ В ШКОЛУ НЕ ОБРАТИЛИСЬ, А ВЫЛОЖИЛИ В СОЦСЕТИ

И еще один вопрос, на который не могут найти ответ педагоги, почему родители, которым ребенок показал видеозапись, не попытались задать вопрос самой классной руководительнице или подойти к завучу по воспитательной работе и директору школы? Почему надо было сначала выкладывать пост в соцсети? Кстати, мы задали его автору выложенного видео, но тот предпочел на него не отвечать. Мужчина при этом написал, что дети после урока выходили в слезах. Но, по словам директора, в школе ведется видеонаблюдение, записи просматривали, тем более что инцидентом занялось управление образования Воронежа и прокуратура, но рыдающих учеников на них не увидели.

– Сегодня утром ко мне зашла одна из родительниц, хотела мне эту запись показать. Я сказал, что уже видел. Мы с ней поговорили, обсудили эту проблему. Она сказала: «Мне очень жаль, ситуация не приятная, но и то, что происходит в соцсетях –это мерзко». Я благодарен этой маме, которая ко мне пришла. Но, к сожалению, есть люди, которые таким образом пытаются «хайповать», как сейчас модно говорить, – рассказывает Владимир Владимирович.

ШКОЛА ПОТЕРЯЛА УЧИТЕЛЯ

Он не скрывает, что в этой ситуации плохо то, что школа потеряла учителя. И теперь, в середине учебного года надо искать выход. Пока не найдется новый педагог для четвероклассников, его будут подменять другие. А это дополнительная нагрузка. Разные мнения и среди родителей. Кто-то облегченно вздохнул, а кто-то со слезами провожал учителя. Понятно, что все не могут быть идеальными.

– За то время, что Дарья Николаевна у нас работала с 2018 года дисциплинарных взысканий у нее не было, как и подтвержденных и обоснованных со стороны родителей жалоб. Если кому-то что-то не нравилось, то это корректировалось в рабочем порядке. Педагогический стаж у нее с 2015 года, а с момента открытия нашей школы она была в числе первых учителей, которые сюда пришли. Наше образовательное учреждение открыли в 2018-м. Как раз в тот год сегодняшним четвероклассникам прозвенел первый звонок, – поясняет Владимир Ищук.

Между тем, директор уверен, что эта ситуация не может испортить Дарье Т. карьеру как педагогу, потому что учителя начальных классов сегодня востребованы. Разбираться как раз придется школе...

– На мой взгляд, без работы она не останется. Но этот опыт, который она приобрела сегодня, а это опыт, и, возможно, самый большой в ее жизни, пойдет ей на пользу, – заключил Владимир Владимирович.

Свое мнение о педагоге сказала и заместитель директора по воспитательной работе Светлана Ивлева:

– Дарья Николаевна – хороший учитель. Работала ответственно, с детьми ладила. Она не только вела уроки, но и организовывала мероприятия. С коллегами у нее были доброжелательные отношения. Что самое неожиданное, к нам-то никто из родителей учеников ее класса по этому поводу не обратился даже сегодня в течение дня...

ПСИХОЛОГИ НАЗВАЛИ ЭТО ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СРЫВОМ

Психолог Татьяна Охрименко считает, что причиной подобного поведения учителя стала какая-то личная история, которая произошла с ней самой, ее подруги или друзей. И предположила, что педагог «просто выгорела, случился какой-то эмоциональный кризис», так она оказалась не в силах справиться со своими чувствами.

– Наверное, на месте родителей я бы попробовала обсудить инцидент, договориться о том, чтобы подобного больше не происходило. Но вместе с тем попыталась бы выразить и слова поддержки, а не только адресовать грубости и обвинения. Из того, как ситуация выглядит, думаю, что это скорее какой-то эмоциональный срыв, чем систематический непрофессионализм, – сказала Татьяна Охрименко.

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