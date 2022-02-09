«Скандал с учителем прежде всего навредит школе»: воронежский педагог и психолог призывают прекратить охоту на ведьм

Учительница уволилась после скандала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежцы разбились на два лагеря. Одни осуждают учительницу, которая эмоционально рассказывала детям о правильных и неправильных семьях. Другие призывают оставить педагога в покое. Для «Комсомолки» ситуацию в воронежской школе №103 прокомментировали педагог и психолог.

Учредитель ООО «Центр игровых технологий» Дмитрий Казьмин считает, что педагог поступила неэтично. Однако публичный скандал скажется негативно на всей школе.

- На мой взгляд, учитель поступила не очень правильно – в классе могли быть дети из неполных семей. Нарушение педагогической этики есть, но это не является административным или уголовным преступлением. Учитель не имеет морального права комментировать то, что может спровоцировать негативное отношение к ребенку, - рассказал Казьмин. – Но я считаю, что раздувать конфликт из этого незачем. Это должна быть тема для закрытого педсовета в школе. Открытое обсуждение в первую очередь ударит по самому образовательному учреждению. Виноватыми выставят директора и завуча, которые якобы не уследили. Как педагог могу сказать, что в этом возрасте дети все моментально забывают. Они плачут, а через пять минут уже смеются. Не надо акцентировать их внимание на произошедшем. Надо продолжать работать с детьми, переключать их внимание на другие вещи.

Психолог медицинского центра «Здоровый ребенок» Наталья Дашкова также заявила о том, что скандал в данном случае излишний.

- Неопытная женщина из добрых побуждений подняла волну, но ответ пришел незамедлительно. Потому что существует такой предмет в педвузе, как возрастная психология. Опираясь на базовые знания, педагог мог бы быть эффективнее. Но не смогла, - пояснила она. - Кстати, про гаджеты. Аудио кто-то сохранил (вполне возможно, что на телефоне была родительская прослушка). Вопрос этический никто не отменял. О разводах и полных/неполных семьях со школьниками могут говорить только специалисты. И то, если им позволят. А родителям, чтобы миновать охоту на ведьм для публичного сожжения, я бы посоветовала расписку о том, что перед уроками дети сдают гаджеты.

Напомним, 8 февраля в городской школе №103 на уроке родного языка в 4 классе учительница прочитала лекцию о разводах. Аудиозапись занятия попала в интернет. Городское управление образования организовало служебную проверку. Однако учительница не дождалась ее результатов и уволилась. За свои высказывания она извинилась.