«Возможно, это был эмоциональный срыв»: психолог прокомментировала поведение воронежской учительницы

Причиной подобного поведения могла стать какая-то личная история. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежцы бурно обсуждают историю, которая произошла 8 февраля в городской школе №103. На уроке родного языка учительница прочитала четвероклассникам лекцию о разводах. Дарья Т. рассказала ребятам о полных и неполных семьях, о хорошем и правильном воспитании в первых и ущербном во вторых.

Мы попросили психолога Татьяну Охрименко прокомментировать поведение педагога и объяснить, как подобные разговоры могут отразиться на психике младшеклассников.

Что способно заставить взрослого человека, тем более учителя, произнести такую речь?

- Наверное, причиной подобного поведения стала какая-то личная история. Возможно, что-то случилось у нее, у ее подруги или друзей. Учитель - это действительно сложная профессия. Педагоги очень много сил отдают детям. Часто у них не хватает времени на себя, отдых. Могу предположить, что учитель просто выгорела, случился какой-то эмоциональный кризис. И она оказалась не в силах справиться со своими чувствами. Проявила их вот так на уроке. Понимаю, то, что она сделала, не очень правильно. Но чисто по-человечески испытываю скорее сочувствие, чем злость или разочарование в ней как педагоге. Наверное, на месте родителей я бы попробовала обсудить инцидент, договориться о том, чтобы подобного больше не происходило. Но вместе с тем попыталась бы выразить и слова поддержки, а не только адресовать грубости и обвинения. Из того, как ситуация выглядит, думаю, что это скорее какой-то эмоциональный срыв, чем систематический непрофессионализм.

Как подобные высказывания могут сказаться на психике четвероклашек?

- Это непредсказуемо. Не могу говорить о том, что какое-то конкретное явление точно нанесет травму, а другое нет. Мне кажется, что важно здесь и сейчас поговорить с детьми. Провести внеклассное собрание, пригласить школьного психолога. Но не чтобы понять, хорошо или плохо жить в неполной семье, а чтобы разобраться, что по этому поводу думают и чувствуют сами дети. Чтобы они не только услышали какую-то одну точку зрения, но и могли проявить свою, высказаться. Если были дети, которые плакали после урока, значит, эта тема их затронула. Внутри семьи школьники не всегда имеют возможность высказаться. Именно поэтому предложила бы классному руководителю или школьному психологу устроить небольшое собрание и поговорить.

Вообще насколько дети из полных и неполных семей между собой отличаются?

- Мой опыт психологической деятельности с разными детьми и родителями говорит о том, что более важным фактором является психологический климат внутри семьи. К сожалению, во многих полных семьях бывает очень тяжелое эмоциональное состояние. Если отец – тиран, то это сильнее травмирует ребенка, чем отсутствие одного из родителей. К сожалению, многие семьи нуждаются в разводе. Вместе супругам очень тяжело. И такое напряжение между родителями дети всегда чувствуют.

Нужно понимать, что все семьи отличаются друг от друга, как и дети. И развод тоже сказывается на всех по-своему. Иногда для девочек он стать положительным фактором. Допустим, дочь видит, что мама живет с человеком, который ее обижает. Ребенок каждый день смотрит, как мама боится, но не находит сил уйти. Однако потом женщина все-таки принимает решение развестись. И вот из этого дочь может сделать вывод, что, если ко мне плохо относятся, я могу это изменить. Часто после разрыва следующие отношения становятся более комфортными. И уже на их примере девочка может усвоить положительный опыт.

Что касается копирования поведения: обязательно ли дочь будет вести себя, как мама?

- Это очень интересная тема, в ней множество нюансов и тонкостей. Так или иначе мы все копируем поведение родителей. Это бессознательный процесс. Маленькая зебра видит, как мама ведет себя на водопое, и делает так же. Это необходимо для выживания в сложном животном мире. С нами все то же самое, только у людей есть сознание, они способны рефлексировать, анализировать, понимать, что конкретно нам нравится, а что нет. Например, девочка смотрит на поведение мамы, на ее разрушительные отношения и понимает, что ей это совсем не близко. И еще в раннем возрасте решает, что у нее такого не будет. Разумеется, для создания гармоничных отношений нужно вкладывать много сил и внимания. Но важно, что девочки знают: может быть по-другому. 100% поведения никогда не копируется. Есть различные исследования, которые говорят, что девочки из неполных семей чаще разводятся. Но нужно понимать, что сейчас в принципе многие расторгают брак. Хотя, безусловно, если семья не только полная, но и эмоционально крепкая, выросшие в ней дети чаще всего воспроизведут аналогичный опыт.

Но стремиться нужно не столько к тому, чтобы не допустить развода, сколько к комфортному и счастливому самоощущению, тогда и ребенок усвоит эту модель. А полная или неполная семья – вопрос второй.

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