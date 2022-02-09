Учительница, которая провела скандальный урок о разводах в Воронеже, извинилась перед родителями

По словам Дарьи Т., она не хотела никого обидеть или задеть. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Воронежская учительница Дарья Т., которая провела четвероклассникам скандальный урок о разводах в городской школе №103, извинилась перед родителями и детьми. О чем первые сообщили в редакцию «КП-Воронеж».

Педагог отметила, что не хотела никого обидеть или задеть. А в пример приводила выдуманную историю, которая не относилась ни к кому из учащихся.

- Да, я сильно расстроила вас и ваших детей. Но у меня не было посыла обидеть какую-либо девочку. Приношу свои извинения. Прошу прощения у каждого. Мне сейчас нелегко, спасибо тем, кто поддерживает, - написала Дарья Т. родителям.

Лекция о полных и неполных семьях стала поводом для скандала в школе №103 Воронежа. Учительница грубо выразилась о женщинах, которые растят детей самостоятельно. В частности, она отметила, что матери заняты в основном поиском мужика, а дочери со временем впитывают эту модель поведения и вырастают такими же. Городское управление образования планировало провести проверку, однако Дарья Т. не стала дожидаться ее итогов и уволилась. К ситуации подключилась прокуратура.

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