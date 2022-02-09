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Общество9 февраля 2022 14:22

Учительница, которая провела скандальный урок о разводах в Воронеже, извинилась перед родителями

Девушка отметила, что сейчас ей очень нелегко
Анна ГРЕБЕНКИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
По словам Дарьи Т., она не хотела никого обидеть или задеть.

По словам Дарьи Т., она не хотела никого обидеть или задеть.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Воронежская учительница Дарья Т., которая провела четвероклассникам скандальный урок о разводах в городской школе №103, извинилась перед родителями и детьми. О чем первые сообщили в редакцию «КП-Воронеж».

Педагог отметила, что не хотела никого обидеть или задеть. А в пример приводила выдуманную историю, которая не относилась ни к кому из учащихся.

- Да, я сильно расстроила вас и ваших детей. Но у меня не было посыла обидеть какую-либо девочку. Приношу свои извинения. Прошу прощения у каждого. Мне сейчас нелегко, спасибо тем, кто поддерживает, - написала Дарья Т. родителям.

Лекция о полных и неполных семьях стала поводом для скандала в школе №103 Воронежа. Учительница грубо выразилась о женщинах, которые растят детей самостоятельно. В частности, она отметила, что матери заняты в основном поиском мужика, а дочери со временем впитывают эту модель поведения и вырастают такими же. Городское управление образования планировало провести проверку, однако Дарья Т. не стала дожидаться ее итогов и уволилась. К ситуации подключилась прокуратура.

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