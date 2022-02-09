«Это крик души. Только не те уши она выбрала»: воронежцы обсуждают речь воронежской учительницы о разводах перед четвероклашками

Фото Михаила Фролова
Фото: из архива «КП»
Воронежцы в соцсетях продолжают горячо обсуждать запись с урока в воронежской школе №103, где учитель четвероклассникам эмоционально рассказала о разводах и ущербном воспитании детей в неполных семьях. Один из родителей признался, что некоторые ребята приняли сказанное близко в сердцу и вышли с урока заплаканными.
Поведение учительницы мало кого из пользователей соцсетей (где широко растиражировалась запись со злополучного урока) оставило равнодушным. Однако единого мнения среди воронежцев нет. «Комсомолка» собрала реплики воронежцев о произошедшем.
ЭТО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ!
Большинство горожан, многие из которых сами являются родителями и представили на месте четвероклашек своих школьников, резко осудили педагога за ее неоднозначные высказывания.
- Зачем она это детям рассказывает? Может, про себя? К директору с такой записью, пусть разбираются, - отрезала Евгения Попова.
- Это называется психологическое насилие. Поговорите с ней, не поможет - в прокуратуру отправить запись. Это жесть - такое мелким рассказывать, и кем почувствуют себя дети, у кого папы нет, - ужаснулась Светлана Смирных.
Пользователь соцсети «Вконтакте» Эля Сычева уверена, что поведение учителя демонстрирует его профессиональную непригодность:
- У этого учителя психологическая травма и он не может преподавать.
Не менее категорична и Лиза Сумарокова:
-Уволить по статье и запретить работать с детьми!
- С данной записью не к директору школы, а сразу в Департамент образования обращаться нужно, - считает Мариина Тимошина.
А Алексей Егоров вообще предположил, что в этой школе «ставят эксперименты над детьми».
«ДИАЛОГ ВЫРВАН ИЗ КОНТЕКСТА»
Впрочем, не все комментаторы были столь категоричны и суровы. У некоторых из них эмоциональный монолог учительницы вызвал сочувствие. Видно, не от хорошей жизни завела она такой разговор с четвероклашками.
- Что это сейчас было?? Прием у психотерапевта? А дети-то тут при чем, если учительнице «совсем плохо»? – недоумевает Ядвига Гросс
- Ну, погодите, рубить сгоряча, - призывает к голосу разума Ярослав Циков. - Какая тема урока была? Исходя из нее, и надо делать выводы. Диалог вырван из контекста, зачем проявлять эмоции и поливать грязью учителя, который, вдруг потом окажется не виновным. Давайте дождемся официального ответа.
Ирина Митяева также прониклась сочувствием к педагогу:
- По-моему, это что-то личное, крик души. Только не те уши она выбрала, видно, подруг нет, чтобы поделиться…
«ПРАВДУ СКАЗАЛА»
Тема разводов и их последствий для детей, к сожалению, оказалась близка многим воронежцам. Комментируя инцидент, они примеряли ситуацию на себя и нашли в душе отклик. Например, Авдотья Вячеславовна поддержала учителя, назвав ее поступок смелым:
- Уважение учителю. Правду сказала. И про зеркальное поведение девочек от мам, и про таскание мужиков. Держитесь! Вас спасут из этого рабско-кабального педагогического плена.
А Мария Милан напомнила, что не все гладко бывает и в благополучных с виду семьях:
- Она не права! Есть полные семьи и плохо живут.