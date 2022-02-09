«От криков болела голова»: мама школьницы - об учительнице, которая провела скандальный урок о разводах в Воронеже

Некоторые дети жаловались на учительские крики. Фото: Олег УКЛАДОВ

Скандал разгорелся в воронежской школе №103 после того, как учительница прочитала четвероклассникам странную лекцию о разводах. На уроке родного языка она решила рассказать ребятам о полных и неполных семьях. То, что в итоге произнес педагог, шокировало и детей, и их родителей. По словам учительницы, после развода женщины озабочены только поиском нового мужика, поэтому постоянно приводят в дом новых ухажеров. Дочери сначала ничего не понимают, а потом приспосабливаются и копируют поведение родительницы. Что же касается отцов, то ребенок от бывшей жены им тоже не нужен. Они строят новую семью. Вот и получаются у нас дети озлобленные, заключает педагог.

«КП-Воронеж» пообщалась с мамой одной из учениц четвертого класса. Ирина Владимировна рассказала о подробностях случившегося.

«РЕШАЛИ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНО»

По словам родительницы, с ее дочерью учится 35 детей. Бывает, что ребята шумят и не слушаются, но в целом – обычные дети. Дарья Т. учит ребят с 2018-го. В ее педагогическом опыте - это первое классное руководство.

Отношение детей к своей учительнице мама характеризует как неоднозначное. Говорит, что в определенной мере они любили педагога, особенно после лета – успевали соскучиться. Однако через несколько недель после начала учебы приязнь у ребят пропадала.

- Лично моя дочь не хотела идти в школу, потому что учитель постоянно кричит. У ребенка от этого начинала болеть голова, - вспоминает мама. – Я никуда не жаловалась. Разговаривала лично по телефону с педагогом. Объясняла, что криком ничего не решить. На какое-то время моих разговоров хватало, но потом все повторялось заново.

«НЕ ОЖИДАЛИ ТАКОГО МАСШТАБА»

Ирина уточняет, что у них с дочерью доверительное общение. Поэтому ребенок вечером 8 февраля рассказал маме о случившемся на уроке, дал послушать запись.

- Мы с мужем тоже в разводе, но у нас хорошие отношения. Возможно, поэтому дочь не так сильно восприняла слова учительницы, как другие девочки. Некоторые вышли заплаканными из класса. В тот же вечер дочь скинула видео папе. Я попросила его поехать утром в школу и поговорить с учительницей. Но он принял решение выложить запись в сеть. Просто он пришел в шок от услышанного. Правда, мы не думали, что дело там сильно раздуется.

По словам женщины, родительский чат из-за всех этих событий и сейчас продолжает гудеть. Одни осудили поведение учительницы, другие попытались ее защитить.

- Может, все вышло к лучшему. Я за своего ребенка горой. Дочка чувствует себя нормально. Из-за того, что их учительница ушла, тоже не расстроилась.

Напомним, Дарья Т. не стала дожидаться результатов служебной проверки, которую организовало управление образования Воронежа. А сразу написала заявление и уволилась.

«МНЕ СЕЙЧАС НЕ ЛЕГКО»

В мэрии Воронежа отметили, что такое решение могло быть связано с травлей, которая началась в соцсетях.

- Конечно, педагогам, независимо от обстоятельств, надо быть сдержанными и корректными. Но в управлении образования напомнили, что учителя тоже люди, тоже могут находиться в стрессе и совершать ошибки, и попросили горожан быть терпимее и не осуждать человека.

Позже от родителей учащихся стало известно, что Дарья Т. извинилась перед ними и детьми.

- Я не хотела никого обидеть или задеть. А в пример приводила выдуманную историю, которая не относилась ни к кому из учащихся. Приношу свои извинения. Прошу прощения у каждого. Мне сейчас не легко, спасибо тем, кто поддерживает, - написала учительница.