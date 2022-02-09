"Тема разводов не может быть частью воспитательного процесса!": мнение педагога о поступке воронежской учительницы

фото Евгении Гусевой Фото: из архива «КП»

Скандал с учительницей начальных классов, позволившей себе на уроке завести с учениками разговор о разводах и их последствиях, воспитании детей в неполных семьях, набирает в Воронеже обороты. Мнения горожан относительно поступка педагога разделились. Есть те, кто считает, что такое поведение человека, призванного воспитывать ребят, нести добро и просвещение, недопустимо. Есть и другие, оправдывающие поступок женщины нервным срывом, неприятностями на личном фронте и тяжелым жизненным опытом. Что говорить, работа педагога никогда не была легкой. А что думают об этом сами учителя? Преподаватель русского языка и литературы с 20-летним стажем согласилась на условиях анонимности высказать свое мнение. Назовем ее Светланой. Добавим, что наша собеседница – многодетная мама.

- Я считаю, что тема разводов вообще не должна быть частью воспитательного процесса в школе. Учитель, а особенно, классный руководитель, в целях воспитания ценностного отношения к семье должен ориентировать детей на внимательное отношение к родным, любовь, взаимопомощь, счастье и поддержку, - рассказала Светлана. – Послушала эту запись… Страшно представить, как чувствовали себя дети, у которых разведены родители, на этом классном часе. Ведь слова этого учителя ребята могут помнить очень долго, может быть, и всю жизнь.

Светлана предположила, что учитель в момент этого монолога находилась в расстроенном настроении, чем-то взволнована.

- Моей коллеге-психологу даже показалось, что она находится в неадекватном состоянии. Под действием каких-то препаратов, может, успокоительного или транквилизаторов. Темп неравномерный, речь волнообразная, раскаченная, повышенная тональность…

Конечно, учитель тоже человек с присущими ему слабостями и эмоциями. Но мера ответственности за их выражение, особенно в детском коллективе, у педагога гораздо выше, чем у других.

- А, вообще, я бы на месте родителей не стала выносить эту историю на всеобщее обозрение. Лучше пойти к учителю, завучу или директору и решить вопрос в стенах школы, - добавила Светлана.