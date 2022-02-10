Где сделать экспресс-тест на коронавирус в Воронеже

Экспресс-тест выявляет коронавирус у 60-70% больных. Фото: Иван Макеев

Ежедневно у нескольких тысяч воронежцев выявляют коронавирус. Санитарные врачи сообщили, что в регионе активно распространяются разные штаммы инфекции: и «дельта», и «омикрон». В такой ситуации стремительного распространения ковида требуются оперативные методы тестирования и своевременное оказание квалифицированной помощи. «Комсомолка» выяснила, где воронежцы могут пройти экспресс-тестирование на COVID-19, какие документы для этого им понадобятся и насколько точны результаты подобного исследования.

ГДЕ В ВОРОНЕЖЕ СДЕЛАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

Как заверили в региональном департаменте здравоохранения, сдать экспресс-тест на коронавирус можно ежедневно во всех поликлиниках Воронежа. Такое исследование проводят бесплатно. Однако горожанам стоит быть готовыми к многочасовым очередям в медучреждениях. Воронежцы регулярно сообщают о массовых скоплениях пациентов с разными заболеваниями в коридорах поликлиник и нехватке врачей. Облздрав объясняет ситуацию серьезным ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Из-за чего количество обращений к медикам выросло в два-три раза. Кроме того, сотрудники здравоохранения, как и другие, заражаются и уходят на больничный.

Чтобы жители, которые не могут попасть в свои поликлиники, все же получили консультацию специалистов, в Воронеже открыли центры первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Здесь медики проводят осмотр, экспресс-тестирование на коронавирус, выдают лекарства и оформляют больничные листы. Сейчас в городе таких центров 11. Ниже приводим список их адресов и график работы:

1. СК «Юбилейный» (ул. К. Маркса, д. 116). Медики принимают ежедневно с 08.00 до 20.00. Телефон для записи и уточнения информации: 8-952-109-41-79.

2. Воронежский шинный завод (ул. Ростовская, д. 41). По будням работает с восьми утра до восьми вечера, суббота и воскресенье с 8.00 до 14.00. Номер телефона: 202-20-21.

3. Клуб «Боровое» (ул. Героев России, д. 2Д). Принимает пациентов по будням с 8.00 до 15.00. Предварительная запись не требуется. За подробной информацией можно обратиться в колл-центр ВГБ №4: 210-45-50.

4. Детская школа искусств № 5 им. Б.Ю. Романова (ул. Грибоедова, д. 5 (бывшее помещение отдела образования). Прийти можно по будням с 8.00 до 18.00. Предварительная запись не требуется.

5. Дворец творчества детей и молодежи (пл. Детей, д. 1а). Врачи работают каждый день с 8.00 до 20.00. Номера для записи: 272-67-22, 272-57-24.

6. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дворец творчества детей и молодежи» (пл. Детей, д. 1а). Врачи принимают только детей ежедневно с восьми утра до восьми вечера. Телефон для связи: 211-30-19

7. Городской Дворец культуры (ул. 9 Января, д. 108). Работает по будням с 8.00 до 17.00. Для записи звонить по номеру 202-20-02.

8. Дом пионеров и школьников (пер. Политехнический, д. 16). По будням с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 15.00. Телефон: 246-66-59.

9. Спортивный комплекс «Звездный» (ул. Южно-Моравская, д.3). Прием только в будние дни 9.00 до 19.00. Записаться можно по номеру: 262-78-90

10. Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» (ул. П. Осипенко, д. 6). По будням с 8.00-20.00, суббота и воскресенье с 8.00-14.00. Контакты для связи и записи: 211-15-46

11. Бывший завод «Электроприбор» (ул. 20-летия Октября, д. 59). Работает по будням с 8.00 до 20.00. Телефон: 202-16-63.

Вскоре в Воронеже откроются еще три центра экспресс-диагностики. Первый появится на улице Хользунова, 118 в областном центре социальной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий. Второй – в культурно-досуговом центре «Шинник» на Ростовской, 39. Третий создадут в детской школе искусств №9 на Баррикадной, 9а.

Центры первичного осмотра появляются и в районах области. Так, в Россоши один, для детей, оборудовали в здании Молодежного центра (ул. Пролетарская д.110б). Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 13.00. За дополнительной информацией обращаться по телефону колл-центра детской поликлиники: 8 47396-66-030. Второй, для взрослых, расположили в здании бывшего мирового суда (ул. Ленина, д. 8). Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 13.00. Телефон для справок: 8-47396-66-003.

Аналогичный центр появился на базе Лискинского центра развития творчества (проспект Ленина, д.58 а). Время работы – без выходных с 8.00 до 20.00. Пациентам рекомендуют записаться на прием предварительно по телефону 8 (47391) 4-40-57.

Тестирование на коронавирус в центрах первичного осмотра при подозрении на COVID-19, как и в поликлиниках, проводят бесплатно. Однако у воронежцев есть и платная альтернатива – сдать анализ в частных клиниках, также экспресс-тест на коронавирус можно купить в аптеке.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ПАЦИЕНТУ?

Для прохождения экспресс-тестирования воронежцам потребуется стандартный набор документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

КОГДА БУДЕТ ИЗВЕСТЕН РЕЗУЛЬТАТ?

В отличие от ПЦР-исследования, результаты которого приходится ждать иногда несколько дней, экспресс-тест позволяет узнать о наличии или отсутствии вируса в организме в течение 15-20 минут.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

На этот счет нет никаких запретов. Тест можно проводить с рождения.

ЕСЛИ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРДИЛСЯ, КАКОВ АЛГОРИТМ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ ПАЦИЕНТА?

Если результат теста положительный, то специалисты ставят диагноз COVID-19, выдают больничный лист, назначают лечение и отправляют на карантин. Медицинские организации вносят результат в общую базу данных и сведения автоматически передают во все инстанции.

КАКОВА ТОЧНОСТЬ ТАКОГО БЫСТРОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ?

Как объясняют медики, экспресс-тест на коронавирус – это менее точный метод, чем ПЦР-исследование. Быстрый тест выявляет антиген вируса у 60-70% больных. Однако если результат положительный, это дает основание врачу поставить диагноз «коронавирусная инфекция». Если экспресс-тест на коронавирус отрицательный, но у пациента есть клинические симптомы ОРВИ, то вторым этапом у него берут мазок на ПЦР.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ И ТЕСТОМ ИЗ АПТЕКИ?

По сути, купленный в аптеке экспресс-тест на COVID-19 ничем не отличается от того, что применяют специалисты в поликлиниках или центрах первичного осмотра. Но здесь важен другой момент: для постановки диагноза и внесения данных больного в Федеральный регистр и оформления QR-кода, исследование должно быть сделано в медицинской организации. Результат теста из аптеки этого не дает.

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Воронежцев будут лечить от ковида только неделю

Минздрав и Роспотребнадзор сократили сроки лечения коронавирусных пациентов. Новые правила распространяются на пациентов, которым поставили диагноз начиная с 6 февраля. Перед истечением недели с заболевшим свяжется врач поликлиники и по результатам консультации дистанционно закроет больничный. При сохранении симптомов коронавируса медик может продлить карантин.

Заболевшие до 6 февраля воронежцы должны соблюдать режим изоляции две недели. В конце 14 дней с ними также свяжется специалист. В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Более того, до 15 марта листок нетрудоспособности можно и открыть дистанционно. Для этого необходимо позвонить в кол-центр поликлиники или обратиться на единую горячую линию 122.

Напомним, что санитарные врачи также отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19.

ПОЛЕЗНО

В Воронежской области продолжают работу телефоны «горячих линий» по коронавирусу. Функционирует единый по России номер - 8-800-200-01-12 (телефон многоканальный) и общая телефонная линия региона по вопросам профилактики COVID-19 - 122. По ним вы можете получить справочную информацию, а если понадобится, вас соединят с поликлиникой, скорой помощью и другими службами.

Также можно обращаться по номерам:

- «горячая линия» управления Роспотребнадзора по региону — 8-800-201-59-78 (телефон многоканальный).

- «горячая линия» департамента здравоохранения области — +7 (473) 212-64-42 (если вы слышите длинные гудки после набора, значит номер сейчас занят. Это связано с особенностями IP-телефонии).