Календарь садово-огородных работ на 2022 год: когда воронежцам высаживать рассаду и обрабатывать сад

Дачники сначала мечтают об урожае, а потом не знают, как с ним справиться Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Незаметно наступил завершающий месяц зимы и дачники начинают подготовку к очередному сезону. Посадка рассады, уход, высадка на грядки, подкормки, обработки, обрезка, прополка. Забот круглый год. Чтобы ничего не упустить, сохраните нашу памятку, в которой мы собрали основные виды работ по месяцам года.

Февраль: В этом месяце начинают сеять овощные культуры на рассаду – томат, перец, сельдерей, базилик, а также цветочные культуры: петунии, лобелии и бегонии.

Март: В этот период садоводы ухаживают за подрастающей рассадой. Особое внимание уделяется правильной подсветке, регулярным подкормкам и поливу растений. В саду проводят обрезку плодовых деревьев. Отгребают снег от штамбов деревьев до земли, чтобы не образовывалась воронка с водой вокруг штамба и не выпревала кора.

Есть время провести ревизию оставшихся семян и проверить их на всхожесть. Продолжаем посев помидоров, перца, баклажанов и цветов на рассаду. Купленный или самостоятельно приготовленный грунт обязательно обеззараживаем от грибковых и бактериальных болезней «Фитоспорином» 10 г или 30 мл, разведенным по инструкции на 2 л воды, или «Превикуром энерджи» по 3 мл на 2 л воды на 10 л грунта или поливом грунта этим раствором по 3 мл на 2 л воды на 2 м2 перед или сразу после посева семян. Через две недели снова поливаем грунт или уже взошедшую рассаду таким же раствором.

Заготавливаем однолетние побеги на черенки для перепрививки плодовых деревьев. Храним их в пластиковых бутылках или стеклянных банках, налив на дно 2 - 3 см воды, в холодильниках или в подвалах.

Апрель. Продолжается выращивание рассады, ее постепенная закалка, а также проводится пикировка. С середины месяца можно сеять в открытый грунт петрушку, шпинат, салат, укроп, редис, морковь, горох, лук. В последние дни месяца высаживают под пленку рассаду ранней капусты. В саду начинаются первые обработки от вредителей и болезней. До распускания почек проводим обработку фунгицидами: медным или железным купоросом по 300 г или «Абига-пиком» 100 мл на 10 л воды против комплекса болезней, перезимовавших на деревьях и кустарниках. Высаживают в цветники гвоздику, астры.

В зависимости от погоды высаживаем на участке плодовые деревья и ягодные кустарники, а также рассаду овощей под пленочные укрытия, парники и теплицы. При посадке саженцев деревьев в ямы добавляем 5 - 10 кг биогумуса, 0,5 - 1 л древесной золы и 1 - 2 ведра раствора «Престижа» из расчета 2 мл препарата на 10 л воды для защиты корней от повреждения личинками майского жука, медведками, совками. При высадке рассады в лунки вместе с водой вносим по 50 - 100 мл раствора «Превикура энерджи» из расчета 30 мл препарата на 20 л воды на сотку для защиты от корневых гнилей, помидоров - от фитофторы, а огурцов и всех тыквенных - от пероноспороза (ложная мучнистая роса).

Какртошка - второй хлеб Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вынимаем из подвалов семенной картофель и прогреваем его перед посадкой в теплом и светлом помещении в течение 2 - 4 недель.

При набухании плодовых почек на плодоносящих яблонях и грушах делаем ловчие пояса и проводим обработку против цветоеда инсектицидами: фуфаноном 10 мл, или алиотом 10 мл (аналог фуфанона), или алатаром 5 мл, или интавиром - 1 таблетка на 10 л воды. Рыхлим почву для сохранения влаги.

Снимаем укрытие с роз, клематисов и винограда. Обрабатываем их против грибковых и бактериальных болезней медным или железным купоросом по 300 г или «Абига-пиком» 100 г на 10 л воды. Снимаем защитную обвязку со штамбов молодых деревьев.

При наступлении сокодвижения (когда хорошо отделяется кора - возможно, в середине месяца) проводим перепрививку плодовых деревьев.

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Май. Перед цветением проводим обработку деревьев и кустарников пестицидами против вредителей: фуфаноном 10 мл, или аккордом 3 мл, или алатаром 5 мл - и против болезней: «Хорусом» 2 г и «Топазом» 4 мл на 10 л воды.

Во время цветения защищаем плодово-ягодные и овощные растения от заморозков опрыскиванием раствором мегафола (25 мл на 10 л воды) или укрыванием растений сверху белым нетканым материалом - агротексом (плотностью 42 - 60 г/м2).

Высаживаем рассаду овощных культур и цветов. При этом в лунки вместе с водой вносим по 50 - 100 мл раствора «Превикура энерджи» (из расчета 30 мл препарата на 20 л воды на 1 сотку) для защиты от корневых гнилей помидоров - от фитофторы, а огурцов и всех тыквенных - от пероноспороза (ложная мучнистая роса). В течение вегетации проводятся еще 3 - 5 таких обработок с интервалом 2 недели.

Высеваем семена теплолюбивых овощных культур. Бороздки при посеве полить водой по 10 л на 3 - 5 погонных метра и пролить раствором «Престижа» по 2 мл на 10 л воды на 10 погонных метров рядка для защиты от почвенных и сосущих вредителей, от корневых гнилей и для стимулирования роста.

Проводим поливы и подкормки деревьев, кустарников и высаженной рассады. При поливах на 10 л воды добавляем по 10 мл «Воронежского эталона» или «Востока ЭМ-1», по 30 мл азотовита и фосфатовита, по 20 г «Новоферта» универсального или конкретно предназначенного для данной культуры. Под деревья и кусты вносится по 10 л воды на год жизни растения, под овощи по 10 л на 10 м2 посадок.

Обрабатываем семенной картофель препаратом «Престиж» против колорадского жука, почвенных вредителей (проволочника, личинок майского жука, медведок и совок), болезней и высаживаем его. Через неделю после посадки можно обработать участок гербицидом «Зенкор ультра» для уничтожения двудольных и злаковых сорняков из расчета 10 мл препарата на 3 л воды на сотку. Чтобы уничтожить и появляющиеся всходы сорняков, рекомендуется не рыхлить и не разрушать поливом-дождеванием тончайшую пленку гербицида на поверхности почвы. Второй раз этим же гербицидом в той же дозировке можно обработать, когда высота ботвы картофеля будет 5 - 7 см.

После цветения продолжаем обработку всех растений против вредителей: «Децисом профи» 1 г на 10 л, «Конфидором экстра» 1 г на 10 л, алатаром 5 мл на 10 л и против болезней: «Райком» по 2 мл на 10 л, «Абига-пиком» 50-75 г на 10 л, «Фитолавином» 20 мл на 10 л воды.

Сеем однолетние цветы.

Июнь. В начале месяца завершается высадка рассады в открытый грунт. Обратите внимание на регулярный полив растений, особенно в засушливые периоды. Проводите прополки и рыхление. Продолжайте плановые обработки растений от вредителей и болезней. В это время можно окучить картофель, обязательно рыхлить междурядия. Особенно после дождей и поливов.

Июль. Позаботьтесь о регулярных подкормках растений минеральными удобрениями, соблюдайте график полива, вовремя избавляйтесь от сорняков. По мере созревания собирайте урожай. Следите за признаками заболеваний и появлением вредителей, своевременно принимайте меры. Обязательно чередуйте препараты, которыми обрабатываете растения, чтобы не возникало привыкания.

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Август. Месяц урожая. Созревают овощи и плоды. Начинается сезон заготовок. Но сейчас еще можно посадить редис, лук на перо, зелень, салат, новые деревья и кустарники. В конце августа начинается сезон посадки луковичных цветов, которые вырастут на следующий год.

Ежевика Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сентябрь. Продолжается сбор урожая. Не забудьте также собрать и семена для будущего сезона. Можно посадить под зиму чеснок, лук и морковь. Не поздно высаживать и луковичные цветы.

Птицы - друзья и помощники садовода Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Октябрь. Время подготовки участка к зиме. В этот период проводят перекопку грядок, вносят удобрения, обрезают сад, сажают молодые деревья и кустарники.

Ноябрь. В саду собирают листву, мульчируют грядки. Укрывают на зиму розы, виноград и другие теплолюбивые культуры.

Декабрь. Время отдыха, анализа и составления планов на будущий сезон.