Последние новости Воронежа на 9 февраля 2022 года: рухнувшие балконы и продление коронавирусных ограничений

Работа цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций под запретом до 16 февраля. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области продлили коронавирусные ограничения. До 16 февраля под запретом работа цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций. Также нельзя проводить чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования и другие спортивные мероприятия муниципального и регионального уровней в закрытых помещениях. Ранее оперштаб сообщал, что принятые меры будут действовать до 9 числа.

Суточный прирост зараженных в регионе снизился, однако по-прежнему превышает четыре тысячи. Накануне врачи зафиксировали 4 003 новых случая ковида, а 6 февраля их было 4891. По данным медиков, в области регистрируют заражения обоими штаммами коронавируса - и «дельтой», и «омикроном».

С фасада дома №18 на Пушкинской в Воронеже упали два балкона. Первая плита рухнула с четвертого этажа в четыре часа утра. В управляющей компании объяснили это ветхостью конструкций. По словам коммунальщиов, в прошлом году они опечатывали некоторые балконы и выдавали жильцам предписания не пользоваться ими. УК обращалась в Фонд капремонта с просьбой перенести на более ранний срок ремонт фасада сталинки. Пока дом стоит в плане на 2023-2025 годы. Однако здание, видимо, не готово ждать так долго: вечером с этого же этажа упал второй балкон.

13-летнюю школьницу изнасиловали под Воронежем. Над девочкой надругались в Рамонском районе. Родители написали заявление в полицию, после того как школьница рассказала о случившемся. Подозреваемого изолировали, возбудили уголовное дело. Однако следователи не сообщают подробностей о предполагаемом преступнике.