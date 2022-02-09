По инициативе губернатора в Воронежской области переселили из аварийного жилья уже 2,5 тысячи человек

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В правительстве Воронежской области подвели итоги приоритетной программы по расселению аварийного и ветхого жилья в 2021 году. В последние годы ей уделялось особое внимание. Ликвидацию аварийного жилищного фонда взял под свой личный контроль губернатор Александр Гусев. К началу 2022 года в регионе уже расселили более 2,5 тысячи человек. Из них почти 700 за счет областного бюджета.

В правительстве региона напомнили, что программа осуществляется в соответствии с федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Строительством новых домов для переселенцев в Воронежской области занимается профильное унитарное предприятие «Облкоммунсервис». Это подведомственная организация регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Благодаря их специалистам у семей появились комфортные квартиры. Например, в Айдаровском сельском поселении Рамонского района силами предприятия в 2015 году был построен и сдан в эксплуатацию 4-этажный дом. Сразу 76 семей получили ключи от новых квартир со 100-процентной отделкой. Таким образом, в Айдарово фонд аварийного жилья одномоментно сократился на 8 домов.

Юлия Горобурдо, заместитель директора ГУП «Облкоммунсервис»:

– Одним из важных приоритетов главы региона является переселение из ветхого аварийного жилья как можно большего количества жителей, которые попадают под эту программу. На сегодняшний день программа переселения из аварийного жилья в Воронежской области продолжается с софинансированием федерального и областного бюджета. Вот так в 2022 году наше предприятие начинает строительство в городе Семилуки 9-этажного кирпичного жилого дома на 90 квартир, куда переселят из двух аварийных домов города Семилуки. В декабре 2022 года они уже получат ключи от новых квартир.

Ирина Шабанова