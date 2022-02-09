Вадим Кстенин: «Все торги в 2022 году, а их будет много, нужно провести в сжатые сроки»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Руководитель управления муниципальных закупок администрации Воронежа Александр Зенин в ходе рабочей встречи доложил мэру Вадиму Кстенину об основных результатах деятельности его ведомства в 2021 году.

Глава управления рассказал, что в рамках реализации положений закона о контрактной системе его специалисты опубликовали 2 784 лота на общую сумму более 17 миллиардов рублей. Кроме того, большое внимание уделяли мониторингу и координации работы заказчиков. Результат налицо – солидная экономия еще до этапа проведения торгов. Она составила 69,08 млн руб.

– Общий объем экономии бюджетных средств за 2021 год превысил 940 млн руб. В структуре процедур преобладают электронные аукционы – 92,6%. По вашему поручению в общем объеме закупок приоритет отдается конкурентным способам – 94,2%. Это на 4% больше, чем в 2020-м году, – доложил Александр Зенин главе города.

Также увеличилась и доля закупок у представителей малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Она составила 46,62% при плановом значении для выполнения мероприятий по содействию и развитии конкуренции в Воронежской области в 33%.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Количество жалоб, подаваемых участниками торгов, снизилось более чем в два раза. Александр Зенин связывает это с тем, что постепенно в прошлое уходит такое явление, как «профессиональные жалобщики». При этом число обоснованных жалоб по отношению к общему количеству разыгранных лотов составляет лишь 0,11 %.

Вадим Кстенин напомнил, что в 2021 году многие муниципальные заказчики часто сталкивались с проблемой несостоявшихся торгов и уклонения победителей от заключения контракта. Александр Зенин подтвердил, что показатель предпринимательской активности по итогам 2021 года снизился:

– В среднем количество участников на один лот сократилось с 4,79 до 3,81. Это обусловлено ростом цен на стройматериалы. При этом подрядчики и поставщики для муниципальных нужд, как правило, местные организации. 70 процентов победителей торгов зарегистрированы в Воронежской области.

Глава города отметил, что изменения в законодательстве в 2022 году позволят отчасти решить эту проблему. В частности, теперь заказчик в случае уклонения победителя от заключения контракта будет вправе работать не только со вторым участником процедуры, а со всеми, которые не отозвали заявки. Сократились сроки проведения конкурентных процедур, внедрена универсальная предквалификация на закупку товаров, работ, услуг на сумму свыше 20 млн руб.

– 2021 год показал, что в отдельных случаях в принципе найти подрядчика – большая удача. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал множество проектов, направленных на решение городских проблем, поэтому в 2022 году нас ждет большой объем закупок. Приоритет при определении подрядчиков по-прежнему должен отдаваться конкурентным процедурам. Их надо будет провести в сжатые сроки – как только мы получим из регионального бюджета соответствующие лимиты. Доведите до всех муниципальных заказчиков информацию о нововведениях в законодательстве, – поручил мэр Вадим Кстенин, завершая рабочую встречу.

Олег КУЗНЕЦОВ