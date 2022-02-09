«БКС Мир инвестиций»: ПИФы доказали свою актуальность в условиях неопределенности

Среди преимуществ таких инвестиций — низкий порог входа и возможность довносить небольшие суммы каждый месяц Фото: Shutterstock

Наступивший год с самого начала оказался непростым для российского рынка. Непредсказуемая геополитическая ситуация, глубокие волатильные движения котировок акций и риски из-за коронавируса беспокоят как новичков, так и опытных трейдеров. Один из доступных и надежных способов диверсифицировать портфель в таких условиях — это пассивные инвестиции через паевые фонды, пишет «Лента.ру».

По статистике от Investfunds, за 2021 год россияне вложили в ПИФы 393,9 млрд рублей. Это на 53% больше, чем в 2020 году, и в три раза больше, чем в 2019-м. Результаты многих фондов оправдали ожидания пайщиков «с запасом». Например, пай ОПИФ «БКС Российские акции» за прошлый год подорожал почти на 30%. Это заметно выше бенчмарка — роста индекса Мосбиржи в 2021 году на 14,5% плюс дивидендной доходности рынка на уровне 6,5%.

Оптимальный старт для новичков

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала паевые фонды оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего розничного инвестора. Этого мнения придерживаются и другие эксперты рынка.

«ПИФы все чаще выбирают те, кто только начинает путь как инвестор и пока не уверен, что готов самостоятельно сформировать для себя грамотно диверсифицированный портфель ценных бумаг и эффективно им управлять, регулярно посвящая этому свое время. Ценность грамотного управления активами особенно очевидна в периоды рыночной турбулентности. Профессиональное управление защищает ПИФы от резких взлетов и обвалов», — говорит директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

Пайщики уже оценили доступность таких инвестиций — низкий порог входа и возможность регулярно довносить небольшие суммы, например, по 5-10 тыс. рублей ежемесячно. Стоимость пая может начинаться от нескольких сотен рублей, но даже с покупкой одного пая вы фактически приобретаете долю в бизнесе или долговые обязательства сразу целого ряда перспективных компаний. Акции некоторых эмитентов сами по себе могут стоить тысячи рублей, такие бумаги менее доступны инвесторам с небольшими капиталами. ПИФы устраняют эту несправедливость: они предлагают богатый спектр активов, в которые можно вкладывать средства.

Это могут быть как российские, так и зарубежные акции и облигации. Фонды, инвестирующие в зарубежные активы, тоже показали неплохой результат за последний год. По итогам 12 месяцев ОПИФ «БКС Перспектива» занял первое место в рейтинге российских фондов открытого типа объемом более 1 млрд рублей, инвестирующих в иностранные акции. Стоимость пая выросла за год более чем на 20%.

По условиям некоторых паевых фондов инвестор может получать доход в иностранной валюте. Диверсифицируя таким образом еще и валютные риски, можно добавлять в свой портфель паи долларовых фондов. В идеале доля валютных вложений в портфеле инвестора, получающего основной доход и несущего основные расходы в рублях, должна составлять не менее 30-40%.

«Купив доли четырех-пяти ПИФов, инвестор по сути получает готовый диверсифицированный портфель, через который может вкладываться одновременно в десятки, а то и сотни ценных бумаг. И для управления подобным портфелем не нужно обладать глубокими знаниями финансов и квалификацией», — отмечает Михаил Кузин.

Частным инвесторам стало намного проще покупать различные финансовые продукты, не выходя из дома. Например, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» пользователи могут не только приобрести паи фондов, но и подключиться к стратегиям доверительного управления.

Особенности налогообложения также стали полезным бонусом. Все ПИФы — и открытые, и биржевые — по закону имеют налоговые преимущества: внутри фонда нет налога на прибыль, это позволяет управляющим реинвестировать «сэкономленные» на налогах средства. А при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет — до 3 млн рублей ежегодно.

На какие фонды лучше обратить внимание?

По мнению специалистов «БКС Мир инвестиций», целесообразно присмотреться к облигационным фондам (например, к ПИФу «БКС Основа»). Российский регулятор продолжает повышать ключевую ставку, доходность ОФЗ уже близка к 10%. С высокой долей вероятности при нормализации инфляции и снижении ключевой ставки ЦБ (во второй половине 2022 года) паи облигационных фондов на горизонте двух лет могут показать прирост на уровне 12% годовых. При этом облигации — это очень консервативный инструмент, так что именно фонды облигаций часто становятся первой ступенькой от депозита к инвестированию.

Сейчас могут быть интересны и фонды на американские технологичные компании, фундаментально они выглядят привлекательно. БКС за последний год запустил более 20 новых продуктов в области коллективных инвестиций. Среди них есть редкие для рынка фонды, позволяющие инвестировать в высокие технологии. Это и первый в России ПИФ на блокчейн «Цифровая галактика», и фонд «Инновации», в портфеле которого акции 100 самых передовых компаний, развивающих прорывные решения будущего.

«Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и российский рынок акций, который на текущих уровнях стоит кратно дешевле американского и европейского и предлагает инвесторам одну из лучших дивидендных доходностей в мире. Отмечу, что инвестору важно помнить о фундаментальном принципе инвестирования — чем дольше срок вложений, тем лучше результат можно получить. Портфель инвестора должен быть хорошо диверсифицирован и служить достижению его долгосрочных целей», — резюмирует Михаил Кузин из «БКС Мир инвестиций».