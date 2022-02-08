Воронежскому губернатору представили проект жилого микрорайона нового формата

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Семилукском районе представили проект жилого микрорайона нового формата, который расположится в селе Ендовище. Проект презентовали губернатору Воронежской области 8 февраля. Об этом рассказали в правительстве региона.

Мероприятие прошло в рамках встречи Александра Гусева с главой администрации Семилукского района Геннадием Швырковым и учредителем ООО «Лимон» Павлом Тапашиди. Во встрече также принял участие советник губернатора по вопросам архитектуры Константин Кузнецов.

Глава Администрации Семилукского района Швырков Геннадий

Планируется, что новый микрорайон будет представлять собой современный административно-общественный центр. Здесь возведут дома малоэтажной застройки, рассчитанные на 25 тысяч квартир площадью от 20 квадратных метров до 100. У каждого из них будет собственный земельный участок, терраса. Также для каждой квартиры предусмотрят отдельное парковочное место.

В шаговой доступности построят социальные объекты и благоустроят общественное пространство для отдыха. Согласно проекту, в центре микрорайоне появится центральный парк, а также два детских сада и две школы.

Кроме того, для жителей Семилукского района будет обустроен настоящий Арбат протяженностью в 2 километра с ресторанами, кафе и другими зонами отдыха.

Александр Гусев одобрил проект и пообещал поддержку со стороны областных властей, в частности, в вопросах строительства школы в новом микрорайоне. Но пояснил, что образовательное учреждение должно возводиться одновременно с жилыми домами.

– Нужно просчитать заранее сроки и планировать строительство так, чтобы жители смогли вовремя получить школу, – сказал глава региона.

Также губернатор поручил учесть при планировании концепции нового микрорайона наличие в Семилукском районе рабочих мест и транспортной инфраструктуры.

– Нужно тщательно продумать градостроительные решения, чтобы у жителей было желание переезжать жить за город, – резюмировал Александр Гусев.

Ирина Шабанова