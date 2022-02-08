Воронежский губернатор: «В Хохольском районе появится Центр ухода и социализации»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми (СДУ), которые не могут самостоятельно за собой ухаживать, началось в Воронежской области в 2019 году в рамках национального проекта «Демография». По итогам трех лет реализации удалось добиться хороших результатов. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 7 февраля.

Основными направлениями работы в регионе стали индивидуальный подход, профилактика заболеваний, обучение родственников правильному уходу, а также строительство учреждений социального обслуживания и улучшение инфраструктуры действующих.

– Можно с уверенностью сказать, что система долговременного ухода встроилась в социальную службу области, чтобы сохранить достойный уровень жизни воронежцев, нуждающихся в уходе, максимально вернуть людей в социум, к привычному образу жизни, – отметил губернатор.

фото: архив КП

И хотя наш регион не вошел в число пилотных, эту систему у нас начали внедрять еще в 2019 году за счет областных средств на базе двух учреждений соцзащиты. Сейчас мероприятия по развитию СДУ реализуются уже на территории 12 районов области с софинансированием из федерального бюджета. А это уже говорит о многом.

Губернатор рассказал, что по итогам 2021 года в пилотных учреждениях соцзащиты проведена колоссальная работа – модернизированы пункты проката технических средств реабилитации. Созданы новые сервисы СДУ – «Школы ухода», 10 отделений дневного пребывания для граждан, страдающих когнитивными расстройствами. Нет проблем и с квалифицированными специалистами, которые оказывают услуги по уходу из социального пакета бесплатно. В прошлом году трудоустроили 171 социального работника.

Было отмечено, что Воронежская область за время реализации проекта стала рекордсменом по строительству современных пансионатов для граждан пожилого возраста и инвалидов. За девять лет в регионе построено семь домов-интернатов (на 100 мест каждый). Первые из них появились в Бобровском и Новоусманском районах. А в этом году продолжается строительство нового учреждения «Центра ухода и социализации «Хохольский» в Хохольском районе на 128 мест. Объект введут в эксплуатацию в 2023 году.

Александр Гусев рассказал об успешном развитии проекта на конкретных примерах, которые показывают, как при должном уходе меняется жизнь пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, когда им помогают не только встать на ноги, но и возвращают желание жить. Так, в Рамонском районе женщина, инвалид 2 группы, передвигалась только на кресле-коляске, а теперь смогла вставать с опорой на ходунки и сейчас передвигается с помощью костыля. А в Семилукском районе, перенесшая в 2015 году инсульт и прикованная к постели 81-летняя местная жительница, благодаря четкому выполнению социальным работником программы предоставления социальных услуг и индивидуального плана ухода, начала вставать, передвигаться с помощью ходунков по дому, самостоятельно держать ложку и кушать.

Ирина Шабанова