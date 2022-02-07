Сотрудница Сбера помогла воронежской пенсионерке не стать жертвой аферистов

Не только воронежская полиция приходит на помощь местным жителям, но и сотрудники банков всячески помогают борьбе с аферистами.

Так, например, 84-летняя жительница Центрального района сообщила в полицию, что неизвестные пытались похитить ее накопления. Она пояснила, что ей на телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что неизвестные пытаются списать деньги с ее вклада и, чтобы их сохранить, она должна снять и перевести на безопасные счета.

Спустя несколько минут ей позвонил неизвестный, который представился стражем порядка и сообщил, что звонившие ранее сотрудники банка не мошенники, что ее накоплениям действительно угрожает опасность и необходимо беспрекословно следовать пошаговым инструкциям сотрудников службы безопасности финансово-кредитной организации.

Затем с потерпевшей снова связались, якобы, сотрудники банка, которые пояснили, что у подъезда ее уже ожидает такси, которое доставит ее в отделение банка, где необходимо снять наличность со счета.

Взволнованная пенсионерка четко следовала предложенному ей алгоритму действий. Но в банке, когда женщина снимала один миллион рублей, бдительная оператор Сбера поинтересовалась, зачем та обналичивает столь крупную сумму денег.

Пенсионерка в точности пересказала ей весь разговор с неизвестными «доброжелателями». Сотрудница банка, поняв, что пенсионерку пытаются обмануть и похитить ее сбережения, прервала операцию и объяснила клиентке суть ситуации. После разговора с сотрудником Сбера, потерпевшая обратилась в полицию. На звонки от неизвестных абонентов женщина отвечать перестала.

Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Алексей СЕРГУНИН