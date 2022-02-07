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Общество7 февраля 2022 11:18

В Воронежской области женщина бросилась в реку, чтобы спасти из полыньи собаку

Животное уже теряло силы от холода
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Прогулка двух подруг по зимнему лесу в Россоши Воронежской области не сулила ничего необычного. Но, подойдя к берегу реки Черная Калитва, женщины услышали крик, доносившийся из воды: в полынье, почти обессилев барахталась собака породы хаски. Замерзшее и напуганное животное уже перестало сопротивляться и вот-вот ушло бы под воду.

Времени на раздумья не было. Одна из женщин сбросила одежду и прыгнула в ледяную реку. Доплыв до собаки, она вытолкнула ее на берег и следом выбралась сама.

Кадр из видео со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Кадр из видео со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Сколько пес пробыл в ледяном плену, неизвестно, но очень сильно замерз. Задняя часть его тела покрылась ледяной коркой, а ноги не слушались. Женщины даже предположили, что он сломал или отморозил лапу. Оказавшись на берегу, собака поспешила скрыться, волоча за собой поврежденную лапу.

Видео чудесного спасения хаски очевидцы разместили в воронежском городском паблике соцсети «Вконтакте».

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