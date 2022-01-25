Поздравление с Днем освобождения Воронежа

Черноземья! Дорогие воронежцы!

От всей души поздравляем вас с Днем освобождения Воронежа!

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, вошла в каждый дом, нанесла колоссальный ущерб народному хозяйству страны. И у Воронежа с пришедшими на его улицы захватчиками особые счеты. Линию фронта, разделившую город, так и не смогли сдвинуть, несмотря на огромные усилия, отборные части гитлеровской Германии и их союзников. В том числе и отсюда началось победное движение советских войск к границам страны и за ее пределы.

Огромной ценой досталась нашему городу эта победа: десятки тысяч жителей погибли от рук оккупантов. Сотни тысяч солдат сложили здесь свои головы. Воронеж включен в число 15 наиболее разрушенных городов страны. Никто тогда не верил, что его можно восстановить. Но, вопреки всему, столица Черноземья возродилась и вошла в число крупнейших городов нашей страны. И это – заслуга многих, но, прежде всего, военных поколений воронежцев.