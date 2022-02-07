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Новая школа появится в городе Грязи впервые за 30 лет. Сейчас активно ведётся строительство корпусов учебного заведения, их будет три – общий, для начальных классов и спортивный. Два блока достроены, запущено отопление, ведутся отделочные работы. В здании с бассейном завершают кирпичную кладку, приступили к остеклению.

Сегодня стройплощадку посетил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. «Работы идут по графику, это не может не радовать, – прокомментировал глава региона. – Школа в новом районе, жители её ждут. Кроме того, с её открытием мы решим вопрос с двумя старыми аварийными школами».

Учебное заведение рассчитано на 800 учеников. Здесь будут работать два спортзала, бассейн, большая столовая. У школы будет инженерно-технологическая направленность, с акцентом на раннюю профориентацию. В перспективе здесь откроется IT-куб. «Школа будет хорошо оснащена по своему профилю, – отметил Игорь Артамонов. – Надеюсь, востребованность выпускников будет высокой».

Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Ожидается, что первых учеников она примет в сентябре этого года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.