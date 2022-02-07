Последние новости Воронежа на 7 февраля 2022 года: рекордные цифры по зараженным, повторный отказ в лечении ребенку со СМА

Суточный прирост зараженных коронавирусом в регионе приближается к пяти тысячам. Фото: из архива «КП»

Суточный прирост зараженных коронавирусом в Воронежской области приближается к пяти тысячам. Накануне федеральный оперштаб сообщил о заражении 4 891 воронежца. Это очередной антирекорд. Заболеваемость неуклонно растет уже более недели. Всего за время пандемии ковид обнаружили у 235 тысяч жителей региона.

Двухлетнему воронежцу Арсению Лихачеву, который страдает спинальной мышечной атрофией, врачи повторно отказали в бесплатном дорогостоящем лечении. Семья рассчитывала получить от государства укол «Золгенсма», который стоит около 160 млн рублей. Однако консилиум специалистов посчитал, что у малыша недостаточнная для терапии масса тела. Арсений весит всего 8 килограммов. Врачи предложили вернуться к этому вопросу, когда ребенок наберет хотя бы 10. Однако родители не сдаются и продолжают сбор денег на покупку спасительного препарата.

У собаки-путешественницы, которая каталась в воронежских маршрутках, появилась своя страница в социальных сетях. В конце января горожане заметили рыжего щенка в общественном транспорте. Неоднократно животное выгоняли из автобусов. Ему пришлось пересаживаться из маршрутки в маршрутку, чтобы не замерзнуть. Затем неравнодушные воронежцы забрали собаку на передержку и начали поиск постоянного дома для питомца.

В начале этой рабочей недели воронежцев ждет потепление. 7 февраля температура воздуха повысится до +2. Ожидается небольшой снег. Ветер южный 8-13 м/c. Во вторник будет облачно. Воздух прогреется до +3.