За время пандемии в Воронежской области резко сократилась выявляемость раковых болезней

Фото Олега Укладова Фото: из архива «КП»

Ограничения, введенные в системе здравоохранения в период пандемии коронавируса отразились на статистике онкозаболеваемости. На первый взгляд, цифры по выявленным раковым болезням в регионе снизились, но в реальности это не так.

- В связи с приостановкой диспансеризации резко сократилась выявляемость онкозаболеваний, - рассказал Иван Мошуров, главный онколог Воронежской области. – Люди сидели дома на карантине, не обращались вовремя к врачам и запускали болезнь. В итоге приходили за медпомощью уже в более прогрессивной стадии.

Если до пандемии в регионе онкозаболеваемость (выявляемость) составляла 460 случаев она 100 тысяч населения, то в 2020 году она резко упала до 395 случаев. В 2021 году, когда воронежское здравоохранение немного оправилось от первого удара пандемии и выработало схему оказания помощи, статистика немного выросла и составила 400 случаев на 100 тысяч населения.

По словам Ивана Мошурова, эти два года для воронежской онкологии стали испытанием, как для системы, так и для медперсонала:

- Бывали периоды, когда в коллективе одновременно на больничном находились до ста человек. Остальным приходилось распределять нагрузку. При этом мы не только не сократили количество приема пациентов, но и увеличили его.

Конечно, это потребовало перестройки всей системы работы, мобилизации сил. Однако и в таких непростых условиях онкодиспансер нашел возможность выделить специалистов для направления их в ковидные стационары. Например, 9 онкологов-реаниматологов работали в красной зоне, спасая жизни тяжелых пациентов.