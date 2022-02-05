Миллиарды на борьбу с ковидом, новые пенсии и подорожавший капремонт: экономические новости недели для воронежцев

О пособии на детей, зарплатах и ремонте школ Фото: Андрей МИНАЕВ

Хватит ли региону средств на борьбу с ковидом? Насколько вырастут выплаты для воронежских пенсионеров? Почему капремонт обходится дороже? «Комсомолка» подготовила ответы на эти и другие вопросы в подборке ключевых экономических событий, произошедших с 31 января по 5 февраля.

Помощь детям

Региональное правительство сообщило, что с 1 апреля изменятся условия назначения ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Сейчас департамент соцзащиты вносит соответствующие корректировки в областное законодательство.

Напомним, пособие выдают семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты рассчитывается индивидуально.

По новым правилам к доходам не должны причислять налоговый вычет и средства, которые семья получила в качестве господдержки. Имущество, будь то транспорт или недвижимость, также не станут учитывать, если оно находится в розыске или под арестом.

Расширят перечень уважительных причин, по которым родитель не работает. Так, на пособие смогут претендовать беременные женщины на сроке более трех месяцев (сейчас более шести), если, конечно, семья соответствует остальным критериям.

При этом увеличили и перечень доходов, которые будут учитывать при расчете выплаты. В частности, семья может остаться без пособия, если выиграла в лотерею, на тотализаторе. Дивиденды по операциям с ценными бумагами также попадут в список, как и проценты по вкладам.

Порядок расчета выплат изменится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«BarDuck» за 3 миллиона

Очевидно, ковидные ограничения создают большие проблемы для воронежских предпринимателей. Объявления о продаже бизнеса стали появляться на профильных сайтах. В частности, бар «BarDuck» (Плехановская, 9) планируют продать за 3 млн рублей.

В сообщении говорится, что владелец заведения хочет сконцентрироваться на другом бизнесе. При этом ранее в социальной сети бара объявили, что из-за ограничений он может работать только по пятницам и субботам.

Органичность в производстве

Губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале сообщил, что Воронежская область по итогам 2021 года стала лидером по органическому производству. Это подтвердили в Роскачестве. Соответствующий сертификат получили девять местных предприятий.

Аграрии выращивают фрукты и овощи без синтетических пестицидов и минудобрений, искусственных пищевых добавок и регуляторов роста. На сегодняшний момент органические производства есть в 13 районах области.

3 миллиарда на борьбу с ковидом

Воронежская область сформировала резерв в 3 млрд рублей для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил Александр Гусев, отчитываясь перед премьер-министром Михаилом Мишустиным по видеосвязи. Речь шла о заболеваемости в регионе, а также мерах, которые разработало воронежское правительство. Губернатор заверил, что в случае неблагоприятного сценария область сможет дополнительно развернуть еще 8,8 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе с кислородной подводкой.

Платить больше

За капитальный ремонт придется платить больше. Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области увеличил минимальный размер взноса с 9,44 до 9,82 рубля в месяц за квадратный метр.

В региональном Фонде капремонта пожаловались, что в 2021 году рекордно выросли в цене строительные материалы, а значит, капремонт теперь обходится в разы дороже. К примеру, стоимость труб подскочила в среднем на 130 - 140%, кирпича - на 85 - 90%. Больше всего подорожали металлические изделия и пиломатериалы.

При этом в ФКР похвалились, что наш регион один из немногих, где капремонт многоэтажек ежегодно финансируется областным правительством. Выделяют 450 млн рублей. Якобы, если бы не эти деньги, повышение минимального взноса для населения было бы более значительным.

Для бабушек и дедушек

Хорошая новость для неработающих пенсионеров. С 3 февраля они начали получать выплаты, проиндексированные на 8,6%. Это выше официального уровня инфляции. По данным Росстата, по итогам 2021 года этот показатель оказался на отметке 8,4%.

В среднем выплаты вырастут на 1,4 тыс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В региональном отделении Пенсионного фонда сообщили, что повышение коснется 537,7 тыс. человек. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого года составляла 11 487 рублей, выплата увеличится на 988 и достигнет 12 475. В среднем прибавка - 1,4 тыс. рублей в месяц. А средний размер пенсии вырос до 17 703 рублей.

В ПФР добавили, что вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь. Дело в том, что с 1 января выплаты увеличили на 5,9%, а с февраля на федеральном уровне их дополнительно проиндексировали до 8,6%.

Статисты подтвердили рост

Глава регионального департамента экономического развития Данил Кустов сообщил, что данные Росстата и Воронежстата подтверждают рост экономики области по итогам 2021 года.

Валовый региональный продукт превысил 1,08 трлн рублей. В промышленном производстве отметили рост на 15,2% к уровню допандемийного 2019-го.

Средняя начисленная зарплата за два года увеличилась на 18,8% - с 33,7 до 40 тыс. рублей. Если учитывать официальный рост цен, то ее повышение составило 5,1%.

Оплатят федералы

Федеральный центр выделил Воронежской области около 500 млн рублей на капитальный ремонт школ. Речь идет о государственной программе «Развитие образования». В первый этап вошли 11 школ региона, в том числе воронежская гимназия имени Басова - на ее обновление потратят 63 млн.