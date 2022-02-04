Выходные в Воронеже: гигантский арбалет, "Золушка" и кельтская музыка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КЕЛЬТСКАЯ МУЗЫКА И "ЗОЛУШКА"

В субботу, 5 февраля, в Доме с ризалитами дворцового комплекса Ольденбургских пройдет концерт традиционной кельтской музыки.

Кельтская музыка – это собирательное название для музыкальных этнических направлений стран Северной Европы. Самыми известными из этих направления являются ирландская и шотландская музыка. Основными инструментами, используемыми в кельтской музыке являются волынка, скрипка, аккордеон, банджо, флейта. В 14.00 в мир кельтских традиционных мелодий предлагает окунуться трио Green Castle.

А в воскресенье, 6 февраля в Доме с ризалитами бесплатно покажут советский фильм-сказку Михаила Шапиро "Золушка" (1947 года). В переработке Шварца старинный сказочный мотив о трудолюбивой Золушке, злой мачехе и ленивых сестрах оживлен до уровня комедии, в которой есть и просто юмор, и злая сатира.Попробуйте, наконец, танцевать со сказочным королем и влюбиться в волшебного принца. Начало в 14.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

В художественном музее имени Крамского работает выставка «Изобретения Леонардо да Винчи».

Гениальный художник, инженер и ученый эпохи Возрождения всю жизнь посвятил познанию – интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими важными науками.

- До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи, - отметили организаторы. - Основой выставки является интерактивность. Экспонаты работающие! Все они сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по выставке самостоятельно. Также можно делать фотографии и снимать видео.

Экспозиция включит более 50 агрегатов: от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, сделанных по чертежам Леонардо да Винчи. Здесь можно увидеть гигантский арбалет и мини-танк. Помимо механизмов на выставке представлены репродукции полотен великого мастера и научные материалы.

Выставка продлится по 13 марта. По субботам и воскресеньям будут проводиться бесплатные экскурсии (с приобретением входного билета) - в 12.00 и 16.00.

предоставлено организаторами

ПОКА СВЕТИТ СОЛНЦЕ

Также в художественном музее имени Крамского можно посмотреть выставку «Пока светит солнце». Это персональная экспозиция Валентины Суминой, приуроченная к юбилею художницы.

- Художнице, родившейся в большой крестьянской семье в Воробьевском районе и начавшей свой путь со скульптурного отделения Саратовского художественного училища, покорились и графика, и живопись. И даже поэзия. Керамика Суминой – это талантливая песня родному краю, в которой звучат и луговые травы, и древние лики, и будущее земли – ее дети, - анонсировали выставку в музее. - Тысячелетиями ведут силы добра и зла борьбу за душу человека, и глазами художника-философа мы видим, как процветает божественная закономерность, где торжествует любовь, а люди не утратили библейского масштаба. Вера в божественную искру в каждом человеке, любовь ко всему сущему – все это ярко представлено в работах воронежской художницы. Выставка интересна не только охватом многочисленных художественных техник, подвластных автору, но и философским взглядом на историю воронежского края более чем за полувековой период творчества.

Проект представил графику, скульптуры, керамику и живопись. Выставка продлится до 27 февраля.

предоставлено организаторами

ЭКСПОНАТЫ ПРОХОРОВСКОГО ПОЛЯ

В музее «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43) работает выставка «Все для фронта! Все для Победы!». Экспонаты привезли из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».

- Выставка рассказывает о героическом подвиге тружеников тыла, которые ковали «Оружие Победы». В экспозиции представлены фотографии, документы, приказы, телеграммы, воспоминания бойцов трудового фронта, а также подлинные и мемориальные предметы: личные вещи тружеников тыла, оборудование, - отметили в музее.

Экспозиция состоит из 11 тематических комплексов, где наглядно показано, как функционировали отрасли советской промышленности, сельское хозяйство, как жила страна в период суровых военных испытаний.

Можно посмотреть до 20 марта.

фото краеведческого музея

ИЛЛЮСТРАЦИИ СТАРИЛОВА

В музее имени Крамского работает выставка, которая познакомит воронежцев с новыми поступлениями в собрание музея. Экспозиция представила восемь графических рисунков-иллюстраций к книге Задонского «Жизнь Муравьева», выполненных известным воронежским художником Александром Стариловым в 1987 году.

- Графика Александра Старилова поражает своей объемностью, сложностью композиции, проработанностью каждого персонажа. Каждое произведение рассказывает свою историю. Работы художника говорят сами за себя, показывают автора как человека необыкновенной фантазии. Благодаря его иллюстрациям читатели могут составить полное представление о том или ином персонаже. Где-то Александр Валентинович использует гротеск, где-то иносказание. Он сформировал свою концепцию в графике, и эта индивидуальность видна во всех его работах. Автор развил высокую пластическую культуру, обрел то художественное равновесие, к которому стремятся все творческие люди, - отметили в музее.

Александр Старилов - выпускник факультета промышленного и гражданского строительства ВИСИ. В середине 70-х работал главным архитектором ЮВЖД. Долгие годы преподавал в Воронежском художественном училище композицию, графику, основы исполнительского мастерства. Для Министерства связи СССР выполнил несколько серий почтовых марок, открыток, конвертов. Оформил и проиллюстрировал полторы с лишним сотни книг для разных издательств – в том числе для престижной московской «Книги». Умер в 2013-м году.

Выставка продлится до 27 февраля.

фото с сайта музея имени Крамского

СТАРИННЫЕ ЗАСТЕЖКИ

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) можно посмотреть интересную выставку «От фибулы до пуговицы» - это ретроспектива развития застежек от эпохи палеолита до наших дней, наглядный процесс превращения застежки в украшение и отдельный элемент гардероба.

- Экспозицию составили более 150 предметов. Среди них уникальные застежки скифского времени - поясные крючки, выполненные в зверином стиле, поражающие своей красотой фибулы с выемчатыми эмалями, пряжки, бляхи, булавки и пуговицы различных народов, населявших Евразию с эпохи каменного века до современности, - отметили в музее.

Куратор выставки, кандидат исторических наук Роман Берестнев сообщил, что первые разновидности застежек возникли в период каменного века. Уже 40 тысяч лет назад древние люди использовали булавки и даже фибулы из глины, дерева, рога для закрепления частей шерстяного и мехового костюмов. Примерно 5 тысяч лет назад появилась костяная пуговица.

Выставку можно посмотреть до 30 марта.

фото краеведческого музея

ДАЛЬНИЕ САДЫ

В художественном музее имени Крамского заканчивает работу экспозиция «Дальний сад».

Это масштабный проект о локальной мифологии места, в котором сочетаются искусство и исследование об отношениях человека с пространством, временем и памятью. Главный герой - дачный поселок «Дальние сады». В течение лета 2021 года группа художников, фотографов, перформеров, драматургов и актеров изучали поселок, собирали истории и фотографии, проводили полевые экспедиции, вели обсуждения и создавали произведения. Выставка в музее имени Крамского – финальная точка проекта, представляющая собой образную модель воображаемого дачного поселка. Это выставка-воспоминание: о лете зимой, о дачах в музее, о прошлом и настоящем, об обыкновенном и сокровенном.

В проекте приняли участие более 40 человек - художники, фотографы, драматурги, актеры и перформеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Липецка, Барселоны. Среди воронежских авторов – Сергей Горшков, Валерий Мишунин, Евгения Ножкина, Евгений Чепурин, Егор Астапченко, Сергей Бруданин и другие.

6 февраля, в последний день работы выставки, пройдет лекция Наты Косякиной «Дачи в русской литературе». Слово dacha не переводится – это особое явление, свойственное нашей культуре. Дачи – островки свободы, созерцания, отстранения, миграции в свой внутренний сад. Немудрено, что в русской литературе тема дач нашла большой отклик, и неудивительно, что столько писателей и поэтов – дачники. О связи между литературой и дачной культурой и расскажет литератор Ната Косякина. Начало в 14.00.