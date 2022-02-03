Клиенты Tele2 в Воронежестали выбирать более дорогие смартфоны

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Клиенты компании стали чаще выбирать устройства LTE в более дорогом сегменте, что удлинило срок жизни этих гаджетов. Лидером по проникновению в сети Tele2 остаются смартфоны Samsungс долей 28%, самую высокую динамику показали аппаратыXiaomi, которые приросли на 4 п. п.

Клиенты компании стали чаще выбирать более технологичные смартфоны – с большей диагональю экранадля использования цифровых сервисов.В 2021 году доля 4G-смартфонов среди этого типа устройств увеличилась в сети Tele2 на 4п. п. до 94%.В Воронежской области доля LTE-устройств к концу 2021 года составила 93%, продемонстрировав рост на 4 п. п.

Абоненты мобильногооператора стали пользоваться более дорогими моделямигаджетов стоимостью от20 тысячрублей. Доля таких смартфонов в сетиTele2 увеличилась за год с 18% до 27%.При этом32% клиентоввыбирают устройствав ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей, 36% – пользуются более бюджетными моделями стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей. Воронежские абонентыTele2 поддерживают общую тенденцию – число клиентов, которые выбирают смартфоны стоимостью от 20 тысяч рублей, составляет 25%. 32% воронежцев покупают устройства с ценойот 10 до 20 тысяч рублей, а 38% останавливают свой выбор на более бюджетных вариантах.

Год к году доля смартфонов с диагональю экрана более 6 дюймов увеличилась на 17 п. п. и составила 54%.Жители Воронежской области также отдают предпочтение устройствам с диагональю от 6 дюймов, так, доля смартфонов с большим экраном составляет более 53%.Это обусловлено тем, что людистали большевремени проводить в соцсетях и на онлайн-платформах, смотреть фильмы и другой видеоконтентна экранах мобильных устройств.В ответ на изменения в медиапотребленииTele2 в партнерстве с видеосервисом Winkв 2021 году запустила сервис обмена минут на кино: на декабрь прошлого года клиенты компании посмотрели за минуты более миллиона фильмов.

Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоныSamsung – 28%, Xiaomi – 22%, Honor– 15% и Apple – 13%.В топ самых популярных среди воронежцев брендов вошли Samsung, Xiaomi иHonor.Самый динамичный прирост год к году показала компанияXiaomi, увеличив долю с 18% до 22%. Этому способствовала успешная коллаборация вендора и оператора.В ноябре 2021 года клиенты Tele2первыми на рынке РФ получили возможность приобрести устройства Xiaomi по выгодной цене, обменяв неиспользованные минуты на скидку. В минувшем году они конвертировали в скидку 60 млн минут.В Воронежской области доля Xiaomiтакже выросла на 3 п. п. и составляет 21%.

Еще один заметный тренд 2021 года – россияневыбирают более качественные и дорогие модели,которыми пользуются дольше. Жизненный цикл устройств в сети увеличился. Число абонентов, которые пользуются одним смартфоном два года,вырослана 13%, а клиентов, меняющих свойтелефон раз в три года, – на 20%.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Спрос на более технологичные и инновационные устройства неизменно растет, что подтверждает динамика их жизни в нашей сети. Клиенты все чаще выбирают качественные и функциональные гаджеты, используя их значительно дольше.Тесное сотрудничество с вендорами, развитие и высокое качество сети Теle2позволяют абонентам наслаждаться всеми возможностями цифровых сервисов на высоких скоростях».