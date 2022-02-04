На окраине Воронежа ночью массово отстреливали собак

Фото: Анны Стародубовой.

В ночь с 1 на 2 февраля в микрорайоне Никольское Воронежа происходил настоящий «беспредел».

- Мои родители проснулись от выстрелов и визга собак, - рассказала местная жительница Анна Стародубова. - В окно посмотрели, заметили, что во двор вошли трое мужчин, один с ружьем. Их видели в Никольском, судя по всему, они там живут. Один, здоровый, тот, который с ружьем, сказал, что пришел собаку убивать, которая ребенка укусила. И пошел внутрь двора. За ним побежала мама. Спросила, по какому праву он распоряжается в чужом дворе. А эта детина ударила ее головой в лицо. Мама позвала на помощь и потеряла сознание, она у меня онкобольная. Отец прибежал, досталось и ему. Набросились все трое, пинали его ногами по голове. Тут я выбежала, сказала, что полицию вызвала. Только после этого они ушли.

- А о каких собаках они говорили?

- Видимо, о дворовых, свои у меня на привязи. Было две дворняги, их родителей подкармливали. Одна из них после того, как приходили эти трое, пропала. Другую тяжело ранили (две пули в позвоночнике), сейчас ее лечат. Сосед сказал, что видел еще четыре трупа собак. Правда, далеко, рядом с остановкой.

Одна из дворовых собак ранена, сейчас ее лечат. Фото предоставлено Анной Стародубовой. Фото: другой источник.

- Насколько тяжелые травмы у родителей?

- Уже была медицинская экспертиза, у обоих сотрясение мозга. У мамы разбито лицо, у отца ссадины на щеке и на ухе. Написали заявление в полицию. Совсем уже люди одичали!

У матери Анны разбито лицо. Фото предоставлено Анной Стародубовой. Фото: другой источник.

У пожилого мужчины после нападения троих непрошеных гостей осталась ссадина на щеке. Фото предоставлено Анной Стародубовой. Фото: другой источник.

В региональном ГУ МВД по поводу этой ситуации сообщили следующее:

- В отдел полиции № 7 поступило сообщение от пенсионеров о том, что неизвестные им лица причинили им телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в пятницу, 4 февраля, стало известно о проведении проверки Следственным комитетом по поводу ЧП на территории школы в Лисках. Там безнадзорная собака покусала 9-летнюю девочку. Было и еще два похожих случая. 29 января и 1 февраля бездомные псы напали на двух 9-летних девочек, гулявших во дворе дома на улице Миронова Коминтерновского района Воронежа. А 22 января бродячая собака напала на девочку на Привокзальной площади Семилук и порвала ей брюки.