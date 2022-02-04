Благодаря губернатору Воронежская филармония получила новые инструменты

фото: Воронежская государственная филармония

Воронежский академический симфонический оркестр филармонии получил новые инструменты: валторны, гобои, литавры, кларнеты, флейты тромбон-бас. Это стало возможно благодаря финансовой поддержке со стороны областного правительства. На новые инструменты из бюджета в общей сложности выделили 20 млн рублей.

Одна из стратегических целей правительства области – формирование развитых личностей. Это закреплено на законодательном уровне. Филармония в этом вопрос играет немаловажную роль. Учреждение представляют 10 собственных коллективов, к примеру, Воронежский академический симфонический оркестр и губернаторский эстрадно-духовой оркестр.

В 2021 году губернатор Александр Гусев поручил социальному блоку правительства разработать план по улучшению материально-технического оснащения учреждений культуры, в том числе и филармонии.

- Деньги выделялись и раньше, но очень большие суммы. Мы могли в течение года приобрести один-два инструмента. А два года подряд нам выделяют по 10 млн. Деньги идут целевым направлением именно на покупку инструментов, - рассказал директор филармонии Николай Попов. – Благодаря губернатору Александру Гусеву мы имеем такую поддержку от правительства Воронежской области.

фото: архив КП

Николай Попов уверен, теперь симфонический оркестр зазвучал по-особенному. Музыканты, по его словам, приняли инструменты, как долгожданный подарок.

Сейчас оркестр готовится к туру по области, если, конечно, эпидемическая обстановка позволит проводить концентры.