От Панина-Коломенкина до Егорова: вспоминаем всех призеров зимних Олимпийских игр из Черноземья

Филипп Егоров (слева) и Олимпийский чемпион-2010 Джастин Олсен (США). Фото со страницы Филиппа Егорова в VK.

4 февраля в 15:00 по московскому времени в Пекине стартуют 24-е зимние Олимпийские игры. Предвкушая жаркие баталии на китайской земле, «Комсомолка» рассказывает о спортсменах, прославлявших Черноземье на престижных спортивных турнирах четырехлетия. Речь, конечно, про зимние Игры.

Николай Панин-Коломенкин. Фото с сайта Олимпийские чемпионы России.

Николай Панин-Коломенкин

Год рождения: 1874

Регион: Воронежская губерния

Вид спорта: фигурное катание

Уроженец села Хреновое вошел в историю российского спорта. Он завоевал первую отечественную золотую Олимпийскую медаль. Случилось это 29 октября 1908 года в Лондоне. 26-летний Николай выиграл соревнования в одиночном катании в дисциплине «специальные фигуры».

И хотя тогда фигурное катание входило в программу летних Игр, но сейчас этот вид спорта является неотъемлемой частью зимней Олимпиады, так что именно с Панина-Коломенкина начинается отчет успехов черноземных спортсменов на самом главном зимнем турнире 4-летия.

Соперниками Николая в Лондоне были семикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Ульрих Сальхов, двукратный серебряный призер чемпионатов мира немец Генрих Бургер, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы швед Пер Турен, американец Ирвинг Брокау, англичане Артур Камминг и Джон Холл-Сей.

28 октября наш земляк точно и четко выполнил все обязательные фигуры, однако ему было присуждено лишь второе место. Сальхов устраивал истерику после исполнения каждой фигуры Паниным-Коломенкиным, судьи вынуждены были сделать ему предупреждение. Судья Гренадер, представлявший Великобританию, был шведом, судья Хюгель являлся личным другом Сальхова, так что эти два судьи и швед Хорле намеренно, как утверждается в некоторых источниках, занижали оценки Николаю. В итоге Панин-Коломенкин (1147 очков) оказался позади Сальхова (1172,5), но впереди Турена (1094). В знак протеста против несправедливого, по его мнению, судейства воронежец снялся с соревнований, так и не исполнив произвольную программу.

29 октября участники выполняли специальные фигуры. Сальхов, понимая, что в этом виде обыграть Панина-Коломенкина невозможно, заранее снялся с соревнований. Николай представил судьям настолько сложные рисунки фигур, что они не поверили в возможность их исполнения на льду. После же их безупречного исполнения, с исключительной, математической точностью, судьи единогласно отдали Панину-Коломенкину первое место, выставив рекордные за всю историю обязательных фигур оценки (219 баллов из 240 возможных), что позволило ему получить золотую Олимпийскую медаль (двумя другими призерами в этом виде стали Камминг и Холл-Сей).

Через четыре года Николай участвовал в Олимпийских играх в Стокгольме в соревнованиях по стрельбе из пистолета. В индивидуальных соревнованиях он занял восьмое место, а в командных четвертое. Воронежец остается единственным российским спортсменом, кто соревновался в зимнем (фигурное катание) и летнем (стрельба) видах спорта в рамках только летних Олимпийских игр.

Всеволод Бобров

Год рождения: 1922

Регион: Тамбовская область

Вид спорта: хоккей

Единственный российский (советский) спортсмен, принимавший участие в летних и зимних Играх в ранге капитана. Уроженец Моршанска был капитаном футбольной и хоккейной сборной.

На Играх 1956 года в итальянской Кортина-д'Ампеццо сборная СССР завоевала золотые медали в хоккейном турнире. На групповом турнире Бобров и К’ переиграли соперников из Швеции (5:1) и Швейцарии (10:3). В турнире за 1-6-е места советские хоккеисты также добились максимального результата, выиграв все пять матчей – у США (4:0), Канады (2:0), Швеции (4:1), Чехословакии (7:4) и Германии (ФРГ + ГДР) (8:0).

Всеволод Бобров стал лучшим бомбардиром турнира на пару с канадцем Джерри Тибергом. Оба забросили по девять шайб. А добавив к ним две результативные передачи, Бобров вошел в ТОП-5 самых полезных игроков турнира. Более плодовито на итальянском льду действовали только канадцы Джеймс Логэн и Пол Нокс, набравшие по 12 баллов по системе «гол+пас». Правда, львиную долю результативных действий Тиберг, Логэн и Нокс совершили в матче с худшей командой турнира – Австрией, который завершился победой североамериканцев со счетом 23:0.

Клара Нестерова (Гусева)

Год рождения: 1937

Регион: Тамбовская область

Вид спорта: конькобежный спорт

Клара родилась в селе Пичер Рассказовского района, где ее мать находилась в командировке.

Игры 1960 года, проходившие в американском Скво-Вэлли, вошли в историю ценителей конькобежного спорта. Именно на калифорнийском льду впервые прошли соревнования среди женщин.

На дистанции 500 метров Клара была шестой, на следующий день на дистанции 1500 метров финишировала четвертой. А 22 февраля она бежала в первой паре на дистанции 1000 метров и установила новый Олимпийский рекорд – 1 минута 34,1 секунды. Никто не смог пробежать лучше, и Гусева стала Олимпийской чемпионкой. Она обогнала серебряную медалистку Хельгу Хаас из ФРГ, которая стала первой Олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте у женщин на дистанции 500 метров.

В 1964-м году Клара, сменившая после замужества фамилию на Нестерова, выступала на Олимпийских играх в Инсбруке, но медалей не завоевала: стала четвертой на дистанции 3000 метров.

Светлана Нагейкина. Фото с сайта Олимпийские чемпионы России.

Светлана Нагейкина

Год рождения: 1965

Регион: Тамбовская область

Вид спорта: лыжные гонки

21 февраля 1988 года в Калгари уроженка Тамбова завоевала золотую медаль в эстафете 4 по 5 километров. На тот старт сборная СССР вышла в составе: Светлана Нагейкина, Нина Гаврылюк, Тамара Тихонова, Анфиса Резцова. Казалось, что без опытнейшей Раисы Сметаниной могут возникнуть трудности, но советские девушки почти на полторы минуты опередили норвежек (59 минут 51,2 секунды против 1 час 1 минута 33 секунды).

За неделю до триумфа на дистанции 10 километров «классикой» Нагейкина стала четвертой, уступив бронзовой призерке финке Марьо Матикайнен шесть секунд. А 17 февраля на пяти километрах Светлана показала восьмой результат – отставание от подруги по сборной Виды Венцене, ставшей третьей, составило 18,8 секунд.

Филипп Егоров

Филипп Егоров. Фото со страницы Филиппа Егорова в VK.

Год рождения: 1978

Регион: Орловская область

Вид спорта: бобслей

Первую и пока единственную Олимпийскую награду для спортсменов из Черноземья в новейшей российской истории на зимних Играх завоевал Филипп Егоров.

26 февраля 2006 года в Турине в заездах четверок сборная России финишировала на втором месте. Отставание от немецкого квартета составило 13 сотых секунды.

Вместе с Филиппом, выполнявшим роль разгоняющего, цвета российского триколора защищали Александр Зубков, Алексей Селиверстов и Алексей Воевода.

Спустя год после туринской медали, 27 февраля 2007 года, Филиппа наградили Орденом Дружбы - за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.

Интервью с Филиппом Егоровым после триумфа в Турине.