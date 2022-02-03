ДСК вошел в ТОП-15 РФ по вводу жилья за прошлый год

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В начале февраля портал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) подвел итоги года, опубликовав ТОП российских строительных компаний по объему ввода жилья за 2021 год. Воронежский Домостроительный комбинат традиционно занял 1 место в регионе и 15-е в России из 1 356 застройщиков.

По официальным данным всего в Воронежской области в 2021 году введено 1 864,1 тыс. кв. м жилья, из них – 955,3 тыс. кв. м построено непосредственно на территории Воронежа.

Застройщики группы компаний ДСК в прошлом году ввели в строй 241 912 кв. м жилья (без учета балконов, лоджий, веранд и террас), а также два детских дошкольных учреждения общей площадью порядка 11 тыс. кв. м и общей вместимостью 600 мест. В городе открылись: детский сад № 113 на ул. Ключникова, 20 и детсад № 26 на ул. Артамонова, 38/3.

Основной специализацией ДСК на протяжении более 50 лет остается жилищное строительство в контексте проектов комплексного развития территорий. В настоящее время параллельно возводится более 10 жилых комплексов во всех районах Воронежа и в ближайшем пригороде.

В течение 2021 года были получены разрешения на ввод в эксплуатацию 19 многоквартирных домов, расположенных в семи жилых комплексах – «Ласточкино», «Лазурный», «Современник», «Черемушки», «Задонье», «Ленинградский квартал» и «Крымский квартал».

Отметим, что ЖК «Ленинградский квартал» и «Крымский квартал» самые молодые и впервые попали в рейтинг новостроек. Новоселов приняли первые дома, построенные в данных жилых комплексах. Оба эти проекта, реализуются в рамках муниципальных контрактов по развитию застроенных территорий, когда застройщик-инвестор расселяет и сносит ветхие и аварийные жилые кварталы и затем возводит на освободившемся земельном участке современные дома, инженерные и социальные объекты.

По четыре новостройки прибавилось в жилых комплексах «Ласточкино» и «Лазурный». Жилфонд остальных перечисленных выше ЖК пополнился на девять домов – по три дома в каждом.

В настоящее время ДСК продолжает наращивать темпы возведения жилья, при этом особое внимание застройщика направлено на выполнение госконтракта по строительству сложнейшего медицинского объекта – хирургического корпуса на 340 мест для Воронежского областного онкологического диспансера общей площадью 34 тыс. кв. м.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

*Аналитическое исследование ежегодно проводят профессиональная ассоциация «Национальное объединение застройщиков жилья» (НОЗА) и портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ).

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