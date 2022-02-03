Последние новости Воронежа на 3 февраля 2022 года: сроки дистанта, запрет на соревнования, мертвый подросток

Допобразование также перейдет на удаленный режим. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оперштаб назвал сроки дистанционки для школьников Воронежа. Она продлится с 3 февраля по 16 февраля. В районах области удаленное обучение будут вводить при отсутствии 20% учеников из-за болезней. Допобразование для всех ребят - также в дистанционном формате. Исключение - индивидуальные занятия.

Также с 7 по 13 февраля запрещены чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования и другие спортивные мероприятия районного и регионального уровней в закрытых помещениях.

В воронежских троллейбусах изменили систему оплаты проезда. Теперь деньги нужно отдавать не на выходе, а на входе. Изменение системы оплаты в мэрии объяснили желанием сделать ее одинаковой во всем общественном транспорте города. Исключение по-прежнему составляют только маршруты № 9КА и №9 КС. Перевозчик настаивает на сохранении удобных для него правил.

В Воронежской области у частного дома нашли мертвого 13-летнего мальчика. Это случилось в селе Кисельное Терновского района. Что стало причиной смерти подростка, пока неизвестно. Следователи рассказали только, что на его теле видимых причин насилия не было. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Дополнительных врачей направят в поликлинику воронежского микрорайона Шилово. Ранее медики сообщили о напряженном режиме из-за резкого роста заболеваемости ковидом и предупредили жителей, что из-за этого могут начаться увольнения. В департаменте здравоохранения региона пояснили, что особенно ситуацию усугубила вспышка ковида и ОРВИ среди детей. С сотрудниками поликлиники провели встречу, им рассказали о привлечении дополнительных специалистов для оказания помощи населению.