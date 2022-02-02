"Кучи мусора и разбитая дорога": воронежцы пожаловались на отсутствие контейнерной площадки и тротуара

Фото Народного фронта Воронежа

Представители Народного фронта Воронежа обратились в мэрию с просьбой оборудовать полноценную площадку для сбора ТКО в районе перекрестка улиц Крылова и Степана Панкова в Ленинском районе. Сейчас это место больше напоминает стихийную свалку: нет ограждения, баки стоят прямо на земле, а мусор разносится по всей улице. В непогоду подход к мусорке преграждает еще и непролазная грязь.

ПЯТИ КОНТЕЙНЕРОВ МАЛО!

Горожане рассказали, что мусорная площадка возникла на пересечении улиц Крылова и Степана Панкова еще несколько лет назад. Тогда здесь между дорогой и забором дома №51 просто установили несколько старых контейнеров.

Сегодня площадкой пользуются жители нескольких близлежащих улиц. Им удобно, что можно выбросить пакет с отходами по пути на автобус. Но все пять контейнеров здесь зачастую бывают переполнены. По словам представителя управы, количество емкостей для сбора мусора рассчитано с учетом числа жильцов, но местные уверены – этого объема недостаточно.

- Сказывается отсутствие большого контейнера-лодочки для сбора крупногабаритных и садовых отходов, которые характерны для частного сектора, - говорит член регионального штаба Народного фронта в Воронежской области Алексей Бурданцев. - При условии регулярного вывоза лодочка могла бы предупредить захламление перекрестка. Но, к сожалению, устанавливать ее не спешат.

В управе Ленинского района пояснили: узкие подъездные пути частного сектора не всегда позволяют развернуться большегрузному транспорту, который должен не только забрать наполненную лодочку, но и выгрузить пустую.

Чиновники рассказали «Комсомолке», что в курсе проблемы и в течение предстоящего весенне-летнего сезона оборудуют контейнерную площадку согласно всем нормативам – с твердым основанием, ограждением и навесом. Обустройство же затянулось из-за срыва контракта: сначала долго искали подрядчика, потом расторгли с ним договор из-за использования некачественных материалов. Теперь предстоит всю процедуру начинать сначала.

Фото Народного фронта Воронежа

ПЕШЕХОДЫ ИДУТ ПО ГРЯЗНОЙ ТРОПИНКЕ

Другой проблемой улицы Степана Панкова стало отсутствие тротуара. Людям приходится идти либо по грязной тропинке вдоль заборов, либо по обочине дороги. Этим путем к остановке общественного транспорта, поликлинике и магазинам пользуются жители, как минимум, восьми улиц и переулков.

В управе отметили, что и эту проблему держат «на карандаше» - адрес планируется включить в план в рамках реализации масштабной программы по капитальному ремонту дорог частного сектора города, о которой недавно объявил мэр.