РВК-Воронеж назвал лучших плательщиков года

Общий долг организаций и горожан перед воронежским водоканалом на сегодняшний день превышает 500 млн рублей. Также в компании определили лучших плательщиков и выявили «водных» должников.

В топ надежных партнеров среди организаций вошли: «Квадра» - «Воронежская генерация», Воронежский завод полупроводниковых приборов («ВЗПП-С»), Воронежский дрожжевой завод («САФ-НЕВА»), а также управляющие компании: «Веста», «Ава-кров», «Городской СервисЦентр» и УК Советского района. Воронежский водоканал выражает этим организациям признательность и благодарит за своевременную оплату услуг.

«Мы постоянно ведём работу с должниками, используя различные способы, которыми можно призвать абонентов выполнять свои обязанности по оплате коммунальных услуг. За 2021 год мы вручили порядка 80 тысяч претензий, передали в суд 24 тысячи исковых заявлений на сумму 110 млн рублей. До ограничения услуг дела пока не дошло, но если потребители будут игнорировать наши обращения и не погасят долги, компания вправе использовать и такую непопулярную меру», - рассказала заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

Напомним, одним из оптимальных способов погашения является реструктуризация задолженности. Возможностью рассрочки платежа в прошлом году воспользовались порядка 600 воронежцев. В общей сложности они вернули водоканалу 3 млн рублей.

Для того, чтобы сформировать удобный график выплат по задолженности, необходимо обратиться с письменным заявлением в коммерческую дирекцию «РВК-Воронеж» по адресу: ул. Пеше-Стрелецкая, 90, каб. 113. Режим работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15. Перерыв с 12:00 до 12:45.

На правах рекламы