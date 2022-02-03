Воронежская область заняла первое место по производству органических продуктов в России

фото: архив КП

Роскачество оценило успехи регионов в развитии органического сельского хозяйства в 2021 году. На первом месте рейтинга оказалась Воронежская область. Ее признали лидером по производству органической продукции среди российских производителей. Об этом сообщили в облправительстве.

Федеральный закон об органике в России вступил в силу 1 января 2020 года. Согласно документу, чтобы официально называть свою продукцию органической и маркировать ее соответствующим значком, аграрии и переработчики должны пройти сертификацию. То есть подтвердить, что земля, вода и воздух в месте производства были чистые, что там не использовались пестициды, гербициды, гормональные препараты и минудобрения на протяжении всего цикла «от поля до потребителя». А в пищевой промышленности продукты были произведены без использования искусственных пищевых добавок и регуляторов роста.

Напомним, Воронежская область стала пилотным регионом крупного национального проекта «Органическое земледелие». На сегодняшний день уже 9 наших предприятий получили сертификацию. В числе первых документ был выдан компании «Экохлеб». Позже к ней присоединились предприятия по производству фруктов, овощей и мяса мелкого рогатого скота.

В 2021 году только в Новоусманском районе аграрии получили 3 сертификата соответствия продукции принципам органического земледелия. Как отметили в облправительстве, это больше, чем в любом другом муниципальном образовании страны. Здесь же находится один из самых крупных в Европе органических фруктовых садов. Он принадлежит Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

О важности развития органического земледелия для воронежской экономики не раз говорил губернатор Александр Гусев. Глава региона и сейчас отметил, что программа поддержки в рамках нацпроекта активно развивается.

– У нас действуют меры поддержки, которые повышают плодородие почв и позволяют получить качественную и полезную продукцию. География органических хозяйств охватывает 13 районов области. Лидирующие позиции в рейтингах показывают: мы выстроили системную работу с производителями и завоевали доверие людей, которые питаются органическими продуктами. В 2022 году продолжим поддерживать существующие хозяйства и вовлекать новых участников рынка органики, – отметил Александр Гусев.

Ирина Шабанова