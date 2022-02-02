Последние новости Воронежа на 2 февраля 2022 года: ковидные ограничения, новые маршруты, громкие уголовные дела

Работодателям советуют максимально перевести сотрудников на удаленку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Воронежской области ввели дополнительтные ограничения. Так, с 3 февраля на дистанционное обучение перейдут ученики 5-11 классов школ Воронежа. Учреждения дополнительного образования областного центра также будут работать в дистанционном режиме. В районах решения о форме обучения примут местные власти.

Кроме того, на неделю приостанавливают деятельность цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций. В органах власти и подведомственных учреждениях на удаленный режим переведут всех беременных. Руководству частных предприятий рекомендуют сделать также.

До конца недели в Воронеже откроют 10 центров первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Такие уже работают на базе спорткомплекса «Юбилейный», в Боровом в здании местного клуба, на улице 9 Января, 108 (ДК «Машиностроителей»), во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1), в отдельно стоящем за дворцом физкультурно-оздоровительном комплексе, а также в детской школе искусств №5 (ул. Грибоедова, 5)

В Воронеже начали работать два новых маршрута. Автобусы №32 будут ходить с 6.00 до 21.00, с с интервалом 15 минут. Маршрут проследует от улицы Перхоровича до остановки «ул. Тверская». А троллейбусы №99 пустили от остановки «ВГУ» до улицы Владимира Невского. Они ходят каждые 10 минут с 6.20 до 18.20. Пока маршруты работают в тестовом режиме, после изучения пассажиропотока на линии могут добавить машин.

Обвиняемый в мошенничестве на выборах первый зампредседателя гордумы Воронежа Александр Провоторов решил покинуть свой пост. Соответствующие заявления он подал 31 января. Депутат в прошлом марте стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве на выборах (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения. Провоторова заподозрили в том, что он за 1 млн рублей оказывал помощь кандидату в народные избранники – владельцу ТЦ «Ярмарка» Александру Жукову. Расследование продолжается.

Воронежский бизнесмен Эдуард Ельшин, которого в 2016-м осудили на 12 лет за убийство у кафе IL Tokyo, пытается выйти из колонии строгого режима. Он отсидел уже почти половину срока, поэтому обратился в суд с ходатайством о замене лишения свободы на принудительные работы. Громкое убийство произошло 15 ноября 2014 года. Мужчины повздорили в кафе. Однако пьяный Ельшин нес мог остановиться, он взял такси, съездил домой за ножом, а затем подождал Дмитрия Кривошеева у заведения. Напал, когда тот вышел, и нанес несколько ножевых ранений, одно из которых – в сердце.