Воронежский губернатор: «Мы продолжим работу над развитием мер поддержки семей с детьми»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что региональные власти в 2022-м году продолжат работу над дополнительными мерами поддержки семей с детьми. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале во вторник, 1 февраля.

В региональном правительстве подвели итоги в 2021 года: по инициативе Александра Гусева в области начали действовать две существенные меры поддержки. Первая помогает одному из родителей в трудоустройстве.

– Это сертификат на повышение квалификации или профессиональную переподготовку для одного из родителей в семье, где родился второй ребенок. Это позволит людям улучшить компетенции и, соответственно, поднять свою стоимость на рынке труда, – объяснил Александр Гусев.

фото: архив КП

Вторая мера поддержки ориентирована на многодетные семьи. С их согласия взамен предоставления земельного участка будет выдаваться единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. К слову, полученную сумму можно потратить на погашение ипотеки, приобретение жилья или участка, строительство или реконструкцию жилого дома.

И, конечно же, в этом году продолжится стартовавший в области три года назад проект финансовой поддержки семей при рождении детей. Он был признан эффективным. Как отметил губернатор, если в 2019-м деньги получили более 19 тысяч семей, то в прошлом – уже более 32,5 тыс. Увеличились и объемы финансирования: с 1,8 млрд рублей в 2019-м до 3,3 млрд в 2021-м.

– Обязательно продолжу работу над развитием мер поддержки воронежцев, которые растят детей, – добавил губернатор.

Кстати, жители региона могут узнать подробности, как получить ту или иную меру, в службе соцзащиты.

Ирина Шабанова