В Воронеже ищут хозяев для катавшегося в маршрутках щенка

Питомцу всего четыре месяца.

В конце января воронежские соцсети облетели фотографии милого рыжего щенка, которого горожане встречали весь день в общественном транспорте. Неоднократно животное выгоняли из автобусов. Ему пришлось пересаживаться из маршрутки в маршрутку, чтобы не замерзнуть на улице. Неизвестно, что могло произойти с щенком, если бы к ситуации не подключились неравнодушные воронежцы.

Ребята, которые по мере возможностей оказывают помощь животным, в течение дня отслеживали перемещение щенка по разным районам города. И к вечеру маленький путешественник уже оказался в надежных руках.

Животное обследовали ветеринары, со здоровьем оказалось все хорошо.

- Мне написала знакомая, рассказал историю щенка. После этого я разместила пост, попросила сообщить мне о местонахождении животного. В конце дня со мной связалась девушка. Она нашла его на улице Шишкова, придержала до моего приезда, - рассказывает жительница Воронежа Влада. - Кстати, это оказалась девочка. Ей четыре месяца. Позитивная и жизнерадостная. У нее очень смелый характер, поэтому она и не боялась заходить в маршрутки.

Скрин из группы "Мой и твой Воронеж" Фото: СОЦСЕТИ

Девушка показала собаку ветеринарам. Несколько дней щенок провел в стационаре. Животное обследовали (со здоровьем все оказалось хорошо), сделали прививку.

- Дала ей имя Фортуна, - продолжает Влада. - Вчера она переехала на домашнюю передержку. Сейчас мы ищем ей постоянный дом, настоящую семью. Контакт для связи: 8-908-142-72-55.

Сейчас Фортуне ищут постоянный дом.

Ранее в Воронеже случайный водитель отбил у стаи бродячих собак кота. Молодой человек остановил машину, а потом несколько раз кинул в псов снегом. Только после этого преследователи оставили свою жертву и бросились врассыпную. Нескольких мгновений оказалось достаточно, чтобы кот вскочил на лапы, сориентировался и юркнул под забор.