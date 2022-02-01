Владимир Нетёсов: «Соглашение имеет особое значение как для двух заксобраний, так и социально-экономического развития самих регионов»

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Документ был подписан председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым и председателем Белгородской областной Думы Ольгой Павловой.

Воронежскую облдуму представили председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, вице-спикеры Николай Колосков и Сергей Рудаков. Также в рабочей встрече принял участие заместитель губернатора региона Сергей Соколов.

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В состав парламентской делегации соседнего региона вошли председатель Белгородской областной Думы Ольга Павлова, первый зампредседателя Белгородской облдумы Елена Бондаренко и председатель думского комитета по взаимодействию с гражданским обществом, СМИ, информационной политике и связи Сергей Курганский.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул особую значимость подписанного документа не только для двух законодательных собраний, но и социально-экономического развития самих регионов. От имени депутатского корпуса Воронежской областной Думы он поблагодарил руководство и депутатов Белгородской облдумы за постоянную готовность к диалогу и обмену опытом парламентской деятельности.

– В целях углубления всесторонних отношений мы предложили активизировать и объединить наши усилия по ряду направлений. В частности, это совершенствование федерального и регионального законодательства, подготовка совместных законодательных инициатив в Федеральное Собрание РФ, оптимизация методов парламентского контроля над исполнением принятых законов, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Участники встречи обсудили проведение парламентских встреч, конференций, семинаров, «круглых столов», двусторонних консультаций, совместную подготовку проектов законодательных актов, в том числе федеральных. Было подчеркнуто, что соглашение позволит способствовать не только расширению торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, но и упрочению социально-политической стабильности в двух регионах.

– Подписанное соглашение – это основа для дальнейшего сотрудничества парламентов, которое направлено, в первую очередь, на улучшение их законодательной базы. Через законотворческую деятельность депутаты вносят свою лепту в развитие региона, и если эта работа будет вестись на более эффективном уровне, то и качество работы депутатского корпуса, в свою очередь положительным образом повлияет на жизнь граждан. Наше взаимодействие, я уверена, будет этому способствовать, – отметила Ольга Павлова.

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В ходе рабочей встречи руководителей двух парламентов обсудили особенности законотворческого процесса в регионах (в том числе, касающиеся инвестиционной и социальной политики, адресных мер господдержки), актуальные направления деятельности. Кроме того, была поднята тема эффективности работы Молодежных парламентов субъектов. В ближайшее время рассматривается возможность обмена опытом и по этому направлению.