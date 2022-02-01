Последние новости Воронежа на 1 февраля 2022 года: заболевшие школьники и открытие центров первичного осмотра

В Воронеже продолжают открывать центры первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поликлинике воронежского микрорайона Шилово могут снова начаться массовые увольнения. Медики разместили в интернете сообщение, в котором попросили пациентов не создавать дополнительных нагрузок на учреждение. По их словам, специалистам и так приходится работать в напряженном режиме из-за резкого роста заболеваемости ковидом. Сотрудники медучреждения указывают, что вызовы на дом часто бывают не обоснованы, а врачей и так не хватает. В случае невысокой температуры и удовлетворительного состояния, пациентов просят самостоятельно приходить в поликлинику.

В Воронеже продолжают открываться центры первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Их организовали на базе спорткомплекса «Юбилейный» и в Боровом в здании местного клуба. Ранее аналогичный центр разместили на улице 9 Января, 108 (ДК «Машиностроителей»). Еще два должны заработать во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1), а также в отдельно стоящем за дворцом физкультурно-оздоровительном комплексе.

В Воронеже продолжается рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди школьников. Ограничения коснулись уже 586 классов в 93 учебных заведениях. Кроме того, закрыли две группы в детсадах. Именно из-за ковида на дистанционное обучение перевели 174 класса в 54 школах города. Решения о переводе всего городского образования на удаленный режим чиновники пока не приняли.

В Воронеже пенсионерка выпала из окна многоэтажки. Ее тело обнаружили на улице Лизюкова. Погибшей было 85 лет. При осмотре на ее теле следователи обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.