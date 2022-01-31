Ограничения из-за коронавируса в Воронеже в феврале 2022: что закрыто и что будет работать

Из-за вспышки инфекции оперштаб усиливает ранее действующие ограничения. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже началась новая, уже пятая волна коронавируса. Суточный прирост зараженных превысил две тысячи человек. Из-за вспышки инфекции оперштаб усиливает ранее действующие ограничения.

С 28 января в регионе запретили устраивать спортивные и физкультурные мероприятия со зрителями. Кроме того, нельзя проводить концерты в закрытых помещениях с танцполом. Состоятся только выступления в залах с сидячими местами при 50%-ной заполняемости. В театры, кинотеатры, цирки также продают только половину билетов, чтобы увеличить дистанцию между посетителями.

Обновление от 1 февраля:

На неделю приостанавливается деятельность цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций.

С 3 февраля на дистанционное обучение переводятся ученики 5-11 классов школ Воронежа. Учреждения дополнительного образования областного центра также уходят на удаленный режим. В районах местные власти определяют режим обучения исходя из эпидситуации.

В госучреждениях на дистанционный режим переведут всех беременных. Руководству частных предприятий также рекомендуют отправить таких сотрудников на удаленку.

Прекратили работу детские игровые комнату, в том числе и в торговых центрах.

Организованные группы детей запретили вывозить за пределы области. То есть команды школьников пока не смогут отправиться на соревнования, конкурсы и фестивали, которые проходят в других городах. И эту ограничительную меру ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Кафе, ресторанам и барам по-прежнему запрещена работа ночью. Они принимают посетителей только до 23 часов.

Кроме того, во всех медучреждениях временно приостановили плановый прием и диагностические обследования взрослых, а также профилактические осмотры и диспансеризацию. Категории пациентов, которые попадают под исключение - смотрите по ссылке.

В Воронеже во дворце культуры на улице 9 Января, 108 открыли ковидный центр первичного осмотра. Специалисты проводят осмотр, экспресс-тестирование, при необходимости выдавать лекарства и оформлять больничный лист. Аналогичные учреждения организовали на базе спорткомплекса «Юбилейный» и в Боровом в здании местного клуба. До конца недели в Воронеже должны открыть 10 центров. Их адреса еще сейчас определяются.

С конца января карантин для контактировавших с зараженным коронавирусом сокращается с 14 до 7 дней. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

В Воронежской области все еще действует система QR-кодов. Документ требуется для посещения общепита, учреждений культуры, спортивных объектов, непродовольственных магазинов и т.д.