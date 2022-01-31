Последние новости Воронежа на 31 января 2022 года: затяжные снегопады, закрытие театра и просьба студентов о дистанте

С начала пандемии в регионе инфицировались почти 212 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней подряд в Воронежской области регистрируют более 2000 зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии инфицировались почти 212 тысяч человек. Из-за вспышки ковида с 1 февраля в Воронеже закроют театр оперы и балета. Учреждение приостановит деятельность как минимум на неделю. Запланированные на это время спектакли перенесут, информация о новых датах появится на сайте театра.

Тем временем студенты ВГУ создали петицию, адресованную ректору вуза Дмитрию Ендовицкому, с просьбой перейти на дистанционный формат обучения. Молодые люди также опасаются за свое здоровье. И утверждают, что факультетов, предполагающих постоянную практику в лабораториях не так много. Остальные же могут спокойно заниматься из дома.

В соцсетях продолжают выдвигать новые версии взрыва маршрутки в Воронеже. ЧП случилось 12 августа 2021 года на Кольцовской. Тогда пострадали 26 человек, двое умерли. В некоторых источниках сообщается, что якобы к ЧП может быть причастна украинская националистическая группировка. Ранее уже появлялась информация, что взрыв в маршрутке устроили украинские диверсанты. Таким образом они пытались дестабилизировать обстановку в регионе. Однако источники в силовых структурах опровергли сведения.

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы могут достигать до 15-17 метров в секунду. Кроме того, местами синоптики прогнозируют метель и заносы. Затяжные снегопады принесли циклоны «Надя» и «Мария». Осадки продлится до конца недели.